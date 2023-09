Deux circuits pour Aaron Judge, les Blue Jays s’inclinent 6-0

Aaron Judge a cogné deux circuits de deux points pour aider les Yankees de New York à vaincre les Blue Jays de Toronto 6-0 mercredi.

Un simple de deux points de Giancarlo Stanton en cinquième manche a également aidé les Yankees (81-77) à remporter un troisième match consécutif.

Gerrit Cole (15-4) a mis la touche finale à une saison qui pourrait lui valoir le trophée Cy-Young dans la Ligue américaine avec un blanchissage au terme d’un match complet. Il a concédé deux coups sûrs et aucun but sur balles à son dernier départ de la saison.

« Je pense que ça représente bien sa saison, a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone, à propos de la sortie de Cole. [Il] a absolument mis un point d’exclamation au trophée Cy-Young avec cette performance. »

Les Blue Jays détiennent actuellement la deuxième place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine. Les Astros de Houston et les Mariners de Seattle sont les deux seules équipes dans une position pour les rattraper.

« Ils savent où nous sommes, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider, à propos de ses joueurs. Vous prenez les choses une journée à la fois, vraiment.

« Ils le savent. Je ne crois pas qu’il y ait une raison de leur répéter. »

Jose Berrios (11-12) a retiré 10 frappeurs sur des prises, mais a alloué quatre points, cinq coups sûrs et trois passes gratuites en six manches.

Les releveurs Trevor Richards, Genesis Cabrera et Jay Jackson lui ont succédé au monticule, alors que les Blue Jays (87-71) ont perdu une autre opportunité de s’approcher d’une place en éliminatoires.

« Nous voulons toujours [participer aux éliminatoires], a lancé Berrios. Nous voulons que ça arrive. [Le match de] ce soir est déjà derrière nous, alors nous allons rentrer à la maison, nous reposer, et arriver prêts pour le match de demain. »

Berrios a donné un but sur balles à DJ LeMahieu en quatrième. Il s’agissait du premier frappeur des Yankees à se rendre sur les sentiers. Judge en a immédiatement profité, envoyant le premier lancer de Berrios au-delà des limites du terrain pour produire les deux premiers points de la rencontre.

Les Yankees en ont ajouté en cinquième.

Berrios a retiré deux frappeurs sur des prises, mais entre les deux, il a donné un simple à Ben Rortvedt. Il a ensuite accordé un but sur balles intentionnel à Judge et une passe gratuite à Gleyber Torres. Stanton a enchaîné avec un simple pour pousser Rortvedt et Judge au marbre.

Judge a continué de sévir en septième, expédiant son deuxième circuit au deuxième balcon du Rogers Centre. C’était son septième match de la saison avec au moins deux longues balles.

Chris Bassitt (15-8) amorcera la troisième et dernière rencontre de cette série pour les Jays. Il devrait faire face à Luke Weaver (3-5).