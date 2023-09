Le retour des équipes de soccer russes de moins de 17 ans fait resurgir les boycotts

L'Ukraine et la Pologne ont riposté mercredi au retour des équipes russes de jeunes dans les compétitions européennes de soccer, faisant resurgir la crainte de boycotts en chaîne et illustrant la périlleuse réintégration des Russes dans le sport mondial.

La Fédération ukrainienne (AUF) « condamne fermement » la décision de l'Union des associations européennes de football (UEFA), annoncée mardi, d'autoriser à nouveau les équipes russes de moins de 17 ans dans ses tournois, tout en maintenant l'exclusion des équipes seniors votée en février 2022 après l'invasion russe de l'Ukraine.

L'AUF « confirme qu'elle ne prendra part à aucune compétition à laquelle des équipes russes participent », et exhorte l'UEFA à « revenir sur sa décision », écrit-elle dans un communiqué. Elle demande en outre aux autres pays de « boycotter les possibles matches impliquant les équipes russes, si elles sont admises ».

Dans la foulée, la Fédération polonaise (PZPN) a suivi cette requête en annonçant que ses sélections nationales refuseraient d'affronter les Russes. « C'est l'unique bonne solution », a affirmé sur X (ex-Twitter) le patron du foot polonais, Cezary Kulesza, « surpris » par l'annonce de l'UEFA.

De son côté, la Fédération anglaise a réitéré sa position de principe — « les équipes anglaises ne joueront pas contre la Russie », selon un porte-parole interrogé par l'AFP —, désapprouvant elle aussi le revirement de l'instance européenne.

Ne pas punir « les enfants »

L'UEFA avait pourtant tenté mardi d'opérer un virage limité à sa politique d'exclusion des Russes, en rappelant sa « condamnation de la guerre illégale menée par la Russie », et en maintenant « la suspension de toutes les autres équipes russes — clubs et sélections nationales — jusqu'à la fin du conflit en Ukraine ».

Mais pour l'organisation basée à Nyon, en Suisse, « les enfants ne doivent pas être punis pour des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes ».

Pour le comité exécutif de l'UEFA, « il est particulièrement regrettable qu'en raison de la persistance du conflit, une génération de joueurs mineurs soit privée de son droit de disputer des compétitions internationales de football ».

Le gouvernement de l'organisation a donc chargé son administration de « proposer une solution technique » permettant la réintégration immédiate des équipes russes de moins de 17 ans, féminine comme masculine, « même lorsque les tirages au sort ont déjà eu lieu ».

Leurs rencontres devront cependant être jouées « sans le drapeau, l'hymne et les tenues officielles » russes, « et à l'extérieur du territoire russe », précise l'UEFA.

La Fédération italienne (FIGC), jointe par l'AFP, a de son côté rappelé que son président Gabriele Gravina avait pris la parole lors du comité exécutif de l'UEFA pour appporter son soutien à la position de l'instance européenne: « pénaliser les jeunes générations n'est pas une bonne chose pour le futur et la paix », indique-t-on à la FIGC.

Retour tumultueux

Sollicitée par l'AFP, l'UEFA n'avait pas encore commenté mercredi les réactions ukrainienne, polonaise et anglaise, qui compromettent d'ores et déjà la bonne organisation de ses futurs tournois de jeunes.

Mais l'épisode illustre une fois de plus la tumultueuse réintégration des Russes dans le sport mondial, en ordre dispersé selon les disciplines, alors que leur présence aux JO-2024 de Paris n'est toujours pas tranchée.

En mars dernier, le Comité international olympique était revenu sur sa position formulée un an plus tôt en recommandant leur retour en compétition internationale, proposant aux fédérations internationales des conditions drastiques: les Russes et Bélarusses devaient pouvoir s'aligner sous bannière neutre, mais uniquement à titre individuel, et pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu le conflit en Ukraine.

Kiev avait réagi en interdisant dans un premier temps à ses sportifs d'affronter les Russes, boycottant ainsi au printemps les Mondiaux de judo et de taekwondo, avant de revenir sur cette politique fin juillet pour ne pas pénaliser ses propres représentants.

La Pologne, en pointe du soutien militaire et politique à son voisin ukrainien, avait de son côté refusé de délivrer des visas aux Russes pour les championnats d'Europe d'escrime prévus à Varsovie, contraignant la fédération internationale à les déplacer in extremis en Bulgarie.