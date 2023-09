L’avenir du Canadien en défensive est à l’oeuvre au camp d’entraînement

Les quatre vétérans en défensive chez le Canadien lundi soir au Centre Bell étaient âgés de 23 ans et moins et trois d’entre eux se préparent à amorcer leur deuxième saison dans les rangs professionnels.

Les deux recrues ont été sélectionnées en première ronde en 2021 et 2023 et sont parmi les meilleurs espoirs de l’organisation.

Il existe donc peut-être un scénario selon lequel les six défenseurs en uniforme lors du premier match préparatoire du club de hockey montréalais avant la saison 2023-24 deviendront un jour les six défenseurs réguliers de l’équipe.

Les vétérans Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Justin Barron et Jordan Harris étaient épaulés par Logan Mailloux et David Reinbacher dans un match que le Canadien a perdu 4-2 face aux Devils du New Jersey.

« Ils se sont bien débrouillés, a mentionné l’entraîneur-chef Martin St-Louis après la rencontre. Nous avons commencé à parler du travail en zone défensive, comment sortir sous pression, notre échec avant.

« Nos défenseurs sont exposés à beaucoup de choses présentement. Nous essayons de ne pas trop en donner trop vite, d’y aller un peu à la fois. »

St-Louis a affiché un large en sourire quand on lui a rappelé que tous les défenseurs étaient âgés de 23 ans et moins face aux Devils. Il a reconnu que l’avenir était prometteur à ce niveau chez le Tricolore, mais a aussi noté qu’il ne fallait pas trop tirer de conclusion au sujet de la formation de lundi.

« Nous voulons donner des matchs à tous les joueurs pour les évaluer. Il ne faut pas trop penser trop loin », a-t-il dit.

Mailloux a été le plus utilisé face aux Devils, jouant durant 21:00. Reinbacher a passé le moins de temps sur la patinoire, seulement 15:26, mais il a récolté une aide et n’a pas commis d’erreurs majeures.

« Peut-être qu’ils étaient nerveux en début de match, a estimé le gardien Samuel Montembeault, qui a disputé la première moitié de la rencontre. Ils essayaient peut-être des jeux trop compliqués, plutôt que de simplement avancer la rondelle avec de jeux simples.

« Plus le match avançait, plus je trouvais qu’ils faisaient du bon travail. Logan a été très bon après que nous ayons remplacé le gardien par un attaquant de plus. »

Tout indique que Mailloux commencera la saison dans la Ligue américaine de hockey, avec le Rocket de Laval. Il y a déjà congestion à la ligne bleue chez le Canadien et bien qu’il ait réussi plusieurs bons jeux face aux Devils, Mailloux a aussi pris beaucoup de risques.

Il espère malgré tout rejoindre rapidement le jeune noyau de défenseurs dans le grand club.

« Je pense que ce sont de petits détails qui font de vous un défenseur de la LNH, a mentionné Mailloux. Comme défenseur, vous devez faire le bon jeu, trouver la bonne ligne de passe pour faire la sortie de zone, ne pas perdre vos batailles, faire les bonnes lectures de jeu.

« Regardez un gars comme Guhle. Il est incroyable. Il a joué sur une première paire dès sa première année. Je dois chercher à m’inspirer d’un joueur comme lui. »

Seul le temps dira si le match de lundi face aux Devils aura été un aperçu de la brigade défensive du futur chez le Canadien.

Et il ne faut pas oublier non plus Lane Hutson, qui a fait la pluie et le beau temps dans les rangs universitaires américains l’hiver dernier.