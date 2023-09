Victoire facile pour Verstappen au Grand Prix du Japon

Le Néerlandais Max Verstappen a survécu à un premier tour dramatique avant de s’imposer au Grand Prix du Japon, dimanche, pour se rapprocher de son troisième titre consécutif de champion de Formule 1.

Le pilote Red Bull, qui avait manqué le podium le week-end précédent à Singapour, est parti de la pole position et a tenu bon pour inscrire sa 13e victoire de la saison.

Avec la victoire de Verstappen, Red Bull s’est assuré le titre des constructeurs en 2023, son sixième au total et son deuxième consécutif. L’écurie a réalisé l’exploit alors qu’il reste encore six courses au calendrier.

« Quelle incroyable saison nous connaissons », a déclaré Verstappen. « Vous pouvez tous être très fiers ici, sur le circuit, et à l’usine. Vous avez construit une voiture qui est une véritable fusée. Bravo ! », s’est-il exclamé.

Lando Norris, sur McLaren, a terminé deuxième, à 19,4 secondes de Verstappen, tandis que son coéquipier, la recrue australienne Oscar Piastri, s’est classé troisième pour son premier podium en F1.

Verstappen, qui a récolté le point boni accordé pour le tour le plus rapide, a aussi augmenté son avance sur son coéquipier Red Bull Sergio Perez à 177 points. Il pourrait décrocher son troisième titre consécutif lors du Grand Prix du Qatar, qui se déroulera du 6 au 9 octobre.

La journée a été désastreuse pour Perez, qui a écopé une pénalité pour avoir heurté le pilote Haas Kevin Magnussen et a abandonné la course après avoir purgé sa pénalité.

Le pilote mexicain a récolté une victoire en Arabie saoudite, en mars, et en Azerbaïdjan, en avril, mais a connu des ennuis depuis.

Parti de la 10e place, Fernando Alonso a mené sa Aston Martin jusqu’à la huitième position.

« C’était une bonne course aujourd’hui : un excellent départ nous a permis de nous hisser à la sixième place et la voiture réagissait bien malgré le manque de performance d’hier [samedi] », a analysé Alonso.

« Avec le deuxième train de pneus durs, nous étions assez compétitifs, ce qui nous a permis de pousser et de garder les Alpines derrière nous à la fin. »

Le Québécois Lance Stroll, qui a pris le départ de la 17e place, a vu sa course prendre fin au 21e tour en raison d’ennuis mécaniques.

« Ma course a été interrompue par une défaillance de l’aileron arrière aujourd’hui. C’est décevant parce que j’ai pris un bon départ, gagnant cinq places dans le premier tour, et je pense qu’un ou deux points auraient été possibles. C’est parfois le propre de la course. Nous allons enquêter sur ce qui s’est passé et repartir dans deux semaines au Qatar. »

Des conditions idéales

Verstappen a vu sa série de 10 victoires record prendre fin à Marina Bay à Singapour et est arrivé au Japon déterminé à remonter sur la plus haute marche du podium.

Avant la course de dimanche, il avait dominé toutes les séances sur le circuit rapide de Suzuka, où il a remporté le championnat l’année dernière lors d’une course écourtée par la pluie.

Les conditions de dimanche étaient idéales et Verstappen en a pleinement profité.

Le départ de la course a été passionnant, Verstappen, Piastri et Norris se rendant coup pour coup, mais le pilote Red Bull a conservé son avance dans les deux premiers virages.

Verstappen a commenté les moments excitants au départ de la course.

« Heureusement, il ne s’est rien passé », a déclaré Verstappen. « C’était assez serré, mais c’est la course, c’est comme ça que ça se passe au départ. J’ai eu de la chance qu’il y ait un peu plus d’adhérence dans le virage 2. »

Verstappen a été en mesure de reprendre rapidement la tête après son premier arrêt aux puits et n’a jamais été sérieusement menacé.

Charles Leclerc (Ferrari) a terminé quatrième, suivi de Lewis Hamilton (Mercedes).

La bataille entre les pilotes McLaren a finalement été remportée par Norris. Le Britannique a pris l’avantage sur Piastri au départ, avant de glisser derrière le pilote recrue lorsque celui-ci est passé aux puits sous une voiture de sécurité virtuelle. Norris a ensuite pu produire suffisamment de rythme pour doubler son coéquipier.

« Les progrès que nous avons réalisés sont tout à fait remarquables », a déclaré Norris, qui s’est également classé deuxième à Singapour, dimanche dernier.

« Nous visons les Red Bull. »