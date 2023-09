Les Alouettes amorcent une séquence qui ne leur offrira aucune excuse

Les Alouettes de Montréal tenteront samedi, à Calgary, de mettre fin à leur séquence de quatre revers. Face aux Stampeders, les joueurs de l’entraîneur-chef Jason Maas amorceront d’ailleurs une séquence cruciale en vue d’une participation aux éliminatoires, et ils n’auront pas d’excuse.

Pour leurs cinq rencontres en six semaines, les Alouettes (6-7) ont de loin le calendrier le plus favorable de la Ligue canadienne de football. Leurs adversaires (Calgary, deux fois Ottawa, Edmonton et Hamilton) ont une fiche combinée de 20-46, pour un taux de victoires de seulement, 303.

« On sait qu’on est sur une séquence de quatre revers et on voit ce qui se passe au classement, a assuré le receveur Tyson Philpot. C’est un match qu’on doit gagner de notre côté. Les prochaines semaines seront pas mal toutes de ce genre aussi. »

« Le moral est encore bon, a-t-il poursuivi. Nous sommes conscients de ce dont nous sommes capables. Nous n’avons pas joué un vilain match contre les “Argos”, mais on doit être capable de profiter de nos chances et de finir nos séquences (par des touchés). Il s’agit de bien exécuter et de cesser de commettre des erreurs mentales.

« Il y a assurément un peu de pression de savoir que les Tiger-Cats pourraient nous devancer en un match seulement. Il faut maintenant élever nos niveaux de jeu et de concentration », a résumé Philpot.

Formation différente ; stratégies semblables

Les Alouettes ont vaincu les Stampeders (4-9) 25-18 à leur précédent affrontement cette saison, un match disputé lors de la huitième semaine d’activités de la LCF au stade Percival-Molson.

L’entraîneur-chef des Alouettes ne s’attend pas à faire face à une équipe bien différente d’un point de vue stratégique.

« Au niveau des stratégies, c’est semblable à ce qu’on a vu d’eux plus tôt cette saison, a expliqué Maas après l’entraînement de mardi. C’est davantage au niveau du personnel qu’on remarque des changements.

« Ils sont aussi historiquement très fort après une semaine de congé, et ce sera encore le cas cette semaine, a-t-il ajouté. Les choses qu’ils font bien, ils le font depuis un certain temps. »

« C’est une équipe extrêmement bien dirigée. C’est vrai que ça ne se passe pas comme ils l’auraient souhaité cette saison, mais connaissant Dave (Dickenson, l’entraîneur-chef des Stampeders) comme je le connais pour avoir dirigé contre lui souvent, je sais qu’ils seront bien préparés pour cette rencontre », a conclu Maas.

Retour aux sources

C’est un match qui était particulièrement attendu pour Philpot. Le receveur, qui vient de connaître ses meilleurs moments de la saison avec neuf attrapés pour 105 verges de gains et un touché face aux Argonauts la semaine dernière, est un produit des Dinos de l’Université de l’Alberta.

« Je suis tellement excité ! Ce sont deux matchs — celui-là et celui à Vancouver, auquel je n’ai pas pu participer — que j’avais encerclés sur le calendrier, a dit le footballeur originaire de Delta, en Colombie-Britannique. C’est là où j’ai joué mon football universitaire, sur le même terrain. J’aurai beaucoup de parents et amis dans l’assistance. »

Philpot en profitera pour renouer et prendre des nouvelles de son jumeau Jalen, contraint à l’inactivité en raison d’une intervention chirurgicale aux muscles ischio-jambiers.

Begelton à surveiller

Évidemment, la défense devra avoir à l’oeil le groupe de receveurs des Stampeders. Jake Maier est le deuxième quart le plus prolifique de la LCF avec 3310 verges de gains aériens.

Peut-être qu’une attention particulière devra être apportée à Reggie Begelton. Celui qui occupe le quatrième rang chez les receveurs de la LCF n’est plus qu’à 81 verges du plateau des 1000 cette saison.

Il s’agirait de sa deuxième saison avec 1000 verges ou plus de gains aériens, lui qui en avait accumulé 1444 en 2019.

Le botté d’envoi est prévu pour 16 h, heure avancée de l’Est, samedi.