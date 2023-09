Laurent Duvernay-Tardif annonce sa retraite du football professionnel

Laurent Duvernay-Tardif entame un nouveau chapitre de sa vie.

Le Québécois âgé de 32 ans a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel, jeudi matin.

Duvernay-Tardif a évolué avec les Chiefs de Kansas City de 2014 à 2021 et ensuite avec les Jets de New York pour une partie des saisons 2021 et 2022. Il a notamment remporté le Super Bowl LIV avec les Chiefs en 2020.

Le joueur originaire de Mont-Saint-Hilaire avait été sélectionné par les Chiefs en sixième ronde du repêchage de la NFL en 2014, après avoir porté les couleurs de l’Université McGill de 2010 à 2013.

Duvernay-Tardif rencontrera les membres des médias pour discuter de sa décision au stade Percival-Molson cet après-midi.

Plus de détails à venir.