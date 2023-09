Le Canadien entre dans la deuxième phase de sa reconstruction

Le Canadien de Montréal a franchi une première étape dans son développement et l’entraîneur-chef Martin St-Louis souhaite continuer de bâtir sur la fondation établie lors de sa première saison complète derrière le banc de l’équipe.

À pareille date l’an dernier, St-Louis espérait voir ses joueurs s’exprimer sur la glace. Au fur et à mesure que la saison a progressé, il a mis l’accent sur le jeu en zone défensive, puis en zone offensive.

« J’ai trouvé que, comme équipe, nous nous sommes améliorés avec nos intentions, a mentionné St-Louis, mercredi, pendant que ses joueurs se soumettaient à des examens médicaux et à la préparation de différents outils promotionnels. Cette année, nous ne repartons pas à zéro. »

« Nous sommes plus avancés dans notre développement. L’an passé, nous étions un bébé, et les attentes sont différentes pour un garçon de 7 ou 8 ans. Un bébé, vous devez en prendre soin, mais un enfant plus âgé peut prendre des responsabilités comme se brosser les dents ou faire son lit. Et là, nous sommes à une différente étape », a-t-il expliqué.

À la veille du premier entraînement du camp, St-Louis a souligné qu’il s’attend à voir ses joueurs lutter pour des postes, même si contrairement à l’an dernier, il y a moins de places à gagner pour les jeunes.

Les luttes devraient être davantage à l’interne.

« C’est toujours une lutte, a insisté St-Louis. Même après le camp, c’est toujours une lutte. Vous devez toujours essayer de convaincre que vous avez votre place dans l’équipe. Que ce soit ici ou à Laval. »

« Vous voulez toujours aller chercher la meilleure chaise. Mais il faut être réaliste aussi en sachant qui est assis dans la chaise devant. Il faut également comprendre le rôle demandé par l’entraîneur dans cette chaise, tout en n’ayant pas peur de voler la chaise d’un autre », a-t-il poursuivi.

Le Canadien compte sur un calendrier préparatoire légèrement moins rempli que par le passé, avec seulement six matchs à l’agenda.

St-Louis et le directeur général Kent Hughes ont admis que cela donnera un peu plus de temps à l’équipe pour mettre la table pour la prochaine saison.

« Ça va nous donner une chance de mieux nous préparer que l’an passé, a déclaré St-Louis. Nous allons utiliser ce temps de la bonne façon. »

Pearson en relève à Dvorak

Hughes a réglé un dossier important à la veille du début officiel du camp, en échangeant mardi soir le gardien Casey DeSmith aux Canucks de Vancouver en retour de l’attaquant Tanner Pearson et d’un choix de troisième tour en 2025.

Pearson a été limité à 14 parties la saison dernière. Il s’est fracturé la main gauche, puis a dû subir une série de procédures en raison d’une infection postopératoire.

Hughes a affirmé que la blessure était guérie à « 80 % », mais que Pearson allait être sur la glace avec ses coéquipiers lors du premier entraînement jeudi.

« Nous verrons à quel point son retour sera un chemin droit ou s’il y aura des obstacles, a dit Hughes. Mais nous croyons qu’il est en santé en ce moment. »

Hughes avait affirmé plus tôt cet été qu’il tenait à être prudent au niveau des acquisitions, afin de ne pas retirer des chaises disponibles pour les espoirs de l’organisation. Il a légèrement changé son fusil d’épaule mercredi, en voulant justifier l’ajout du vétéran âgé de 31 ans.

« Ça prend aussi des cheveux gris pour passer l’expérience aux jeunes », a-t-il simplement dit.

Hughes a également noté que le centre Christian Dvorak (genou droit) ne sera pas de retour au jeu avant novembre.

« Pour les jeunes joueurs et les places disponibles, nous ne voulons pas non plus les forcer à jouer en cas de blessures, a mentionné Hughes. Nous ne voulons pas devoir rappeler un joueur de Laval pour aider en cas de blessures s’il n’est pas prêt et qu’il était mieux pour lui de continuer à jouer à Laval. »

« Et si un jeune démontre qu’il a sa place dans la LNH, alors nous ferons les ajustements pour qu’il en ait une », a-t-il ajouté.

Le jeu de chaise musicale peut donc commencer. Le Canadien profitera de trois jours de préparation avant de disputer son traditionnel match Rouges contre Blancs, dimanche. Il accueillera ensuite les Devils du New Jersey, lundi soir, lors de son premier match préparatoire.