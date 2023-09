L’attaquant du Canadien Paul Byron annonce sa retraite du hockey

L’attaquant Paul Byron a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mercredi, dans une lettre publiée par le Canadien de Montréal.

Il agira désormais à titre de consultant au développement des joueurs du Tricolore.

Byron n’a pas joué la saison dernière en raison de problèmes aux hanches. Lors du bilan en avril, il avait noté qu’il ressentait de la douleur non seulement quand il patinait sur la glace, mais aussi après des marches de « 30 à 45 minutes ».

Natif d’Ottawa et âgé de 34 ans, Byron a participé à 521 matchs et amassé 208 points, dont 98 buts. C’est dans l’uniforme du Tricolore qu’il a connu ses meilleurs moments avec une récolte de 81 buts et 160 points en 383 parties.

Paul Byron a aussi joué 130 matchs en quatre saisons avec les Flames de Calgary (16-30-46), entre 2011 et 2015. Il avait amorcé sa carrière dans la LNH le 23 janvier 2011 avec les Sabres de Buffalo, l’équipe qui l’a réclamé en sixième ronde – 179e au total – au repêchage de 2007 à Columbus.

Au sommet avec le Canadien

Il avait participé à huit matchs avec les Sabres et marqué un but, deux jours après son premier match, dans sa ville natale d’Ottawa.

Réclamé au ballottage des Flames le 6 octobre 2015, dans ce qui aura été l’un des bons coups de l’ancien directeur général Marc Bergevin, Paul Byron a réussi à se tirer d’affaire avec la formation montréalaise grâce à sa grande rapidité et sa ténacité.

Nullement intimidé malgré sa stature de 5 pieds 9 pouces (1,75 m) et 158 livres (72 kg), Byron a connu deux saisons d’au moins 20 buts avec le Canadien.

En 2016-2017, il a inscrit 22 buts et 21 aides, des sommets personnels en carrière, en 81 matchs. La saison suivante, il a participé aux 82 parties de l’équipe et inscrit 20 buts et 15 aides.

Lors des séries éliminatoires, Byron a participé à 38 rencontres, toutes avec le Canadien. Il a récolté cinq buts et six mentions d’aide. En 2020-2021, saison lors de laquelle le Canadien a atteint la grande finale, il avait marqué trois buts et ajouté trois aides en 22 parties.