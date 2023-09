Les Blue Jays battent les Yankees 7-1

George Springer a célébré son 34e anniversaire en claquant un 57e circuit en carrière comme premier frappeur et les Blue Jays de Toronto ont battu les Yankees de New York 7-1, mardi soir.

Les Torontois ont amorcé la soirée avec un match d’avance devant les Mariners de Seattle et les Rangers du Texas au deuxième rang des équipes repêchées de l’Américaine. Les Yankees se retrouvaient à six matchs dans cette course aux séries.

Yusei Kikuchi (10-6) a quitté la rencontre en sixième manche en raison d’une crampe au haut du trapèze gauche. Il a alloué un point et quatre coups sûrs en cinq manches de travail pour enregistrer une première victoire depuis le 2 août.

Springer a atteint le plateau des 20 circuits pour une huitième fois en carrière lorsqu’il a catapulté une offrande de Clarke Schmidt (9-9) dans les gradins. Il s’est également rendu sur les sentiers grâce à un but sur balles avant que Bo Bichette cogne sa première longue balle depuis le 20 août.

« Bon 34e anniversaire à Georgie, le jeune homme », a blagué le gérant des Blue Jays, John Schneider.

Seul Rickey Henderson, avec 81, a réussi plus de circuits comme premier frappeur que Springer, qui en a claqué un lors de son anniversaire pour une première fois en carrière. Il est devenu le 16e joueur des Blue Jays à réaliser l’exploit et le premier depuis Randal Grichuk, le 13 août 2019.

« Je suis simplement heureux d’aider l’équipe et mon travail est de me rendre sur les sentiers pour les gars après moi, a soutenu Springer. De frapper un circuit, c’est très bien. Ce n’est pas nécessairement mon objectif, mais c’était important de prendre les devants et ça nous a permis de jouer de notre façon. »

Alejandro Kirk a accentué l’avance avec une claque de deux points en neuvième manche et Kevin Kiermaier a marqué à la suite d’une erreur du joueur d’arrêt-court recrue des Yankees Anthony Volpe.

Bichette a atteint les buts à trois occasions et il s’est rendu au troisième coussin à la suite d’une erreur du joueur de troisième but Oswald Peraza. Après cette erreur, Bichette a touché le marbre pour donner les devants 2-1 aux Blue Jays quand le simple de Cavan Biggio est tombé devant le voltigeur de centre Isiah Kiner-Falefa.

Bichette n’a récolté que sept coups sûrs en 39 apparitions au cours de ses 10 derniers matchs depuis qu’il a quitté la liste des blessés en raison d’une élongation au quadriceps. Le joueur d’arrêt-court a atteint les sentiers à trois reprises pour une deuxième fois depuis son retour au jeu, le 8 septembre.

« Je devais simplement me retrouver et j’ai le sentiment d’être à un bon endroit actuellement », a dit Bichette.

« C’est une grosse commande d’avoir un gars qui revient au jeu sans réadaptation et de lui demander de retrouver le synchronisme des Majeures, a raconté Schneider. Je pense que s’il y a bien quelqu’un qui puisse le faire, c’est Bo. »

Kikuchi a été remplacé après avoir accordé un but sur balles à DJ LeMahieu pour commencer la sixième manche. Yimi Garcia a forcé Giancarlo Stanton à se commettre dans un double jeu pour mettre fin à la manche.

Trevor Richards et Jordan Hicks ont été parfaits en une manche de relève avant de voir leur coéquipier Kirk réussir un premier coup de quatre buts depuis le 29 juillet.

Gleyber Torres a frappé un double d’un point en première manche pour inscrire les Yankees au tableau indicateur. Les New-Yorkais ont été limités à un point ou moins pour une 27e fois cette saison.

« Ça n’a pas été une très bonne soirée au bâton pour nous », a simplement laissé tomber le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Schmidt a alloué quatre points et quatre coups sûrs en cinq manches au monticule.