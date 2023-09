Les Alouettes espèrent retrouver le succès dans la continuité

Jason Maas était rasé de près pour l’entraînement des Alouettes, mardi. C’est possiblement le seul changement qu’apportera l’entraîneur-chef montréalais à la préparation des siens cette semaine.

« Parfois, vous avez besoin d’un peu de changements, a-t-il dit quand les scribes l’ont questionné sur ce changement de look, après la séance tenue aux abords du Stade olympique. Je peux être superstitieux, mais pas à propos de ma barbe ! J’avais besoin d’un changement, j’ai simplement rasé tout ça. »

Maas n’est toutefois pas superstitieux au point de se laisser affecter par la série de quatre revers dans laquelle est plongé son club. Ni de changer drastiquement la façon de préparer ses ouailles.

« On a eu des séquences toute la saison : deux victoires, trois revers, quatre victoires et maintenant, quatre revers. Nous n’avons pas vraiment changé quoi que ce soit pendant ces séquences, victorieuses ou non, a-t-il noté. On regarde tout ce qu’on peut faire pour tenter de devenir meilleurs et on le fait. »

« Cette semaine, on va travailler davantage en rythme de match et sur le football de situation, même si nos entraînements étaient pas mal bâtis sur ces situations auparavant. Nous allons essayer quelques trucs différents afin d’amener les joueurs dans un autre état d’esprit. J’aime bien qu’on apprenne chaque semaine, que les choses aillent bien ou pas. J’espère que ce sera le cas cette semaine. »

Ce qui ne changera toutefois pas, c’est que l’entraîneur ne se laissera pas distraire par ce qui se passe ailleurs. Comme à Hamilton, où une victoire contre les Blue Bombers de Winnipeg a permis aux Tiger-Cats de rejoindre les Alouettes à 6-7 et au deuxième rang dans l’Est.

« Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui d’il y a quelques semaines ? Nous sommes toujours en deuxième place et on ne peut rien changer. Les classements sont ce qu’ils sont. Est-ce que de nous concentrer sur le classement peut nous aider à gagner cette semaine ? La semaine prochaine ? Ne sommes-nous pas mieux de nous concentrer sur le travail à faire et ce que nous devons améliorer ? C’est notre philosophie, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Quand vous commencez à vous soucier de ce que vous ne contrôlez pas, peu importe ce que c’est, vous commencez à emprunter une pente très glissante. »

Certains, comme le receveur Tyson Philpot, admettent toutefois regarder un peu par-dessus l’épaule.

« Nous devons être animés d’un sentiment d’urgence, a souligné le Britanno-Colombien. Ce prochain match est un match qu’on ne peut pas échapper. »

Philpot pourrait bien jouer un rôle clé dans les prochaines semaines. Dans la défaite de 23-20 subie aux mains des Argonauts de Toronto vendredi, il a connu son meilleur match de la saison avec neuf attrapés pour 105 verges et un touché. Si les Alouettes veulent distancer les Tiger-Cats — et par le fait même, ne pas avoir à se soucier des Stampeders de Calgary, leur adversaire de samedi, qui s’approche d’un possible croisement à 4-9 —, ils auront besoin de la contribution de leur recrue par excellence en 2022.

« De commencer plus tard et de ne pas profiter de la même chimie avec Cody [Fajardo] que les autres receveurs m’a fait prendre un peu de retard, a expliqué Philpot, qui n’a joué que huit matchs cette saison. Depuis trois semaines, je me sens vraiment bien et je pense que j’ai été capable de démontrer cela vendredi. »

« On pourrait dire que c’était mon premier match à 100 %. Des coéquipiers m’ont aussi dit que dans mon langage corporel, ils sentaient que quelque chose était différent. »

En santé

On a par ailleurs été témoin d’une rareté cette saison ce mardi : les Alouettes ont lancé leur semaine de préparation en vue de leur match de samedi avec le même groupe qui a amorcé la rencontre face aux Argos.

Sous une pluie constante, la formation de Maas a présenté les mêmes premières unités en attaque et en défense que dans la défaite de vendredi.

Seul le vénérable centre Kristian Matte manquait à l’appel.

« C’est une “journée de vétéran” pour Matte, a toutefois expliqué Maas. Il en avait clairement besoin et nous avons le luxe de lui en donner une cette semaine. Mais il peut prendre le nombre de jours dont il a besoin, pour être bien honnête. On arrive dans le dernier droit de la saison. Il a joué beaucoup de football au cours de sa carrière. On sait qu’il sera prêt mentalement, mais s’il a besoin de plus de temps physiquement, il peut le prendre. »

L’autre changement a été le retour du demi à l’attaque William Stanback, qui a raté l’affrontement contre les Argos en raison d’une blessure au poignet droit.

Cette stabilité ne peut être que la bienvenue chez les Alouettes, qui ont eu à un certain moment cette saison une quinzaine de joueurs inscrits sur la liste des blessés pour six rencontres.

Elle est d’autant plus souhaitée que la formation montréalaise n’est plus seule en deuxième place dans l’Est. Bien que les Alouettes détiennent le bris d’égalité sur les Ti-Cats, si ces derniers les devancent au classement, il ne servira plus à rien.

Le duel face aux Stamps lancera le dernier droit des Oiseaux, qui compléteront leur saison en disputant cinq matchs en six semaines.

Le botté d’envoi est prévu pour 16 h, samedi.