Les Blue Jays balaient la série contre les Red Sox

Matt Chapman a frappé un double au champ centre pour propulser les Blue Jays de Toronto vers un gain de 3-2 et balayer leur série de trois matchs contre les Red Sox de Boston, dimanche.

Le match mettait fin à une séquence de 10 matchs à domicile des Blue Jays (83-67), lors de laquelle ils en ont remporté six. Cette série contre les Red Sox a fait oublier celle contre les Rangers du Texas, plus tôt dans la semaine, alors que les Blue Jays avaient perdu les quatre rencontres de la série.

« C’est un peu comme ça que ça s’est passé toute l’année, a déclaré Chapman. Il y a eu plusieurs hauts et bas. Nous nous sommes fait balayer, pour ensuite balayer une équipe. Avec l’importance de ces victoires, il est bien de pouvoir oublier la série contre les Rangers. »

Les Blue Jays possèdent une place d’équipe repêchée dans l’Américaine, après que les Rangers se soient fait balayer par les Guardians de Cleveland, et que les Mariners de Seattle eurent perdu deux des trois duels de leur série contre les Dodgers de Los Angeles.

Le double de Chapman, contre le releveur Garrett Whitlock (5-5), a donné aux Blue Jays un sixième gain de suite contre les Red Sox (74-76). L’équipe avait pourtant perdu ses sept premiers duels contre ses rivaux de la section Est de l’Américaine, plus tôt cette saison.

Chapman n’a pas échappé aux récentes montagnes russes. Alors qu’il regagne sa forme après un passage sur la liste des blessés en raison d’une blessure au majeur gauche, Cavan Biggio a été envoyé par le gérant John Schneider comme frappeur suppléant à la place de Chapman en neuvième manche, samedi.

Biggio a cogné un simple et a éventuellement croisé le marbre pour créer l’égalité.

« J’ai aidé cette équipe à gagner plusieurs matchs. Je n’ai pas d’ego, alors la décision me va », a soutenu Chapman.

Dimanche, le coup sûr gagnant de Chapman a fait marquer Biggio, qui avait frappé un simple après un retrait.

« J’aime le fait que Chapman a eu ce coup sûr aujourd’hui, a dit Schneider. Je crois que notre lanceur Chris Bassitt l’avait dit hier. Nous avons les joueurs pour ça, et il est l’un d’eux. »

Rafael Devers avait créé l’égalité en neuvième manche, avec un circuit au champ gauche contre Erik Swanson (4-2).

Les Blue Jays menaient 1-0 après la deuxième manche, et 2-0 après la longue balle de Daulton Varsho, au champ droit, après un retrait en cinquième.

Le lanceur partant des Red Sox, le Canadien Nick Pivetta, a concédé les deux points en un peu plus de six manches de travail. Il n’a alloué que quatre coups sûrs, retirant six frappeurs sur des prises et donnant un but sur balles.

Entre le double de Chapman et le circuit de Varsho, Pivetta n’a alloué aucun coup sûr, en plus de retirer neuf des 10 frappeurs des Blue Jays.

Les Red Sox ont placé 12 coureurs sur les buts, mais n’ont frappé qu’un seul coup sûr en 14 occasions lorsqu’un joueur était en position de marquer.