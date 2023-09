Sainz triomphe pour Ferrari au Grand Prix de Singapour

Dominantes jusqu’à maintenant en 2023, les voitures Red Bull ont été exclues du portrait et la Formule 1 a été le théâtre de sa bataille la plus captivante pour une victoire cette saison.

Confortable meneur au classement des pilotes, Max Verstappen a vu sa propre séquence victorieuse s’arrêter à 10 et celle de son écurie être interrompue à 15 — deux records des annales de la Formule 1 — à la suite du triomphe de Carlos Sainz fils au volant de sa Ferrari lors du Grand Prix de Singapour, dimanche.

Les dirigeants de Red Bull rêvaient de gagner chacune des courses cette saison, mais ils ont dû se contenter d’une cinquième place pour Verstappen, et d’une huitième position pour Sergio Pérez, au terme d’un week-end où les deux pilotes ont connu des difficultés.

Verstappen avait pris le départ de la 11e position, deux places devant Pérez.

Sainz fils a entamé l’épreuve de la position de tête et a résisté à ses principaux rivaux au fil des derniers tours de piste qui se sont déroulés sous grande tension, et malgré des pneus très usés.

Le pilote espagnol a signé la deuxième victoire de sa carrière en formule 1, et la première par un pilote Ferrari depuis celle de Charles Leclerc au Grand Prix d’Autriche, le 10 juillet 2022.

« Je me sentais en contrôle. J’avais le sentiment que je pouvais bien gérer [la situation] et nous avons réussi. C’est le plus beau feeling », a déclaré le pilote Ferrari après avoir célébré son exploit avec les membres de son équipe, sous un ciel illuminé par des feux d’artifice.

Sainz fils a devancé Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). George Russell, coéquipier de Hamilton chez Mercedes, a foncé dans un mur lors du dernier tour de piste, au moment où il occupait la troisième position, permettant ainsi à Hamilton de monter sur le podium.

Après la course, Sainz fils a admis qu’il avait ralenti afin de faire en sorte que Norris puisse demeurer à l’intérieur de la fenêtre d’une seconde lui permettant d’utiliser le système de réduction de traînée (DRS) — un dispositif qui s’est avéré utile pour permettre au porte-couleurs de McLaren de rester devant les deux Mercedes.

« Carlos a été très généreux de m’aider à utiliser le DRS. Ç’a aidé ma course et aussi aidé la sienne », a fait remarquer Norris, qui s’est classé deuxième dans trois des six dernières épreuves, mais qui espère toujours un premier triomphe en F1.

« Nous avons résisté [aux Mercedes], nous avons fait tout ce que nous devions faire et plus », a ajouté Norris, qui, plus tôt en course, avait touché le mur au même endroit que Russell.

Mercedes était en position pour permettre à Russell de terminer en deuxième place avant de prendre un risque en envoyant ses deux bolides aux puits dans l’espoir de remporter la course sur des pneus plus frais et plus rapides.

Russell a glissé au quatrième rang, devant Hamilton, et les deux coéquipiers ont réussi à doubler Leclerc (Ferrari), mais pas Norris.

« Nous avons lancé les dés ce week-end », a illustré Hamilton.

Leclerc a terminé quatrième devant Verstappen.

Le double champion du monde en titre a connu une course mouvementée après être parti de l’extérieur du top 10.

Verstappen a été brièvement deuxième en piste derrière Sainz fils, mais seulement parce que presque toutes les autres voitures s’étaient arrêtées pour faire poser des pneus neufs.

Après son propre arrêt aux puits, le Néerlandais a bataillé pour remonter dans le peloton depuis la 15e place.

Malgré son pire résultat depuis novembre 2022, Verstappen a augmenté à 151 points son avance sur Pérez au sommet du championnat des pilotes, avec 7 courses à compléter.

« Tout doit être parfait pour gagner chaque course lors d’une saison. Je savais que ce jour allait arriver, et c’est absolument correct », a déclaré Verstappen.

Dans un week-end à oublier pour l’écurie Aston Martin, Fernando Alonso s’est classé 15e après avoir pris le départ de la 7e position.

Son coéquipier Lance Stroll n’a pas participé à la course au lendemain de son violent accident duquel il est sorti indemne, samedi, lors de la première séance de qualifications.