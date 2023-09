Le Québécois Lance Stroll fait l’impasse sur le Grand Prix de Formule 1 de Singapour

Au lendemain du violent et spectaculaire accident duquel il est sorti indemne, le pilote québécois Lance Stroll n’a pas participé au Grand Prix de Formule 1 de Singapour dimanche.

Les dirigeants de l’écurie Aston Martin ont annoncé la nouvelle dans un communiqué qui est tombé au milieu de la nuit, heure du Québec, dimanche.

Le communiqué a précisé que la décision a été prise d’un commun accord avec Stroll.

Selon le communiqué, l’équipe a dû faire face à un énorme travail de réparation de la voiture, dimanche, et Stroll était toujours endolori à la suite de l’impact.

« Toute l’équipe est soulagée que Lance ait pu sortir de la voiture après l’accident d’hier, mais il ressent encore les séquelles d’un tel choc », a déclaré Mike Krack, dirigeant principal d’Aston Martin, dans le communiqué.

« Notre priorité est qu’il se rétablisse rapidement et complètement. Ensemble, nous avons décidé qu’il ne participera pas à la course de ce soir et qu’il se concentrera sur son retour dans le cockpit pour le Grand Prix du Japon le week-end prochain », a ajouté Krack.

Alors qu’il participait à son dernier tour rapide afin de se tailler une place à la deuxième des trois séances de qualification, samedi, Stroll a violemment foncé dans une barrière dans le dernier virage avant que son bolide ne s’immobilise au milieu de la piste, l’aile avant gauche arrachée.

Stroll a été en mesure de sortir de son véhicule par ses propres moyens. Il a tout de même dû se rendre au centre médical pour y subir les examens d’usage mais a ensuite obtenu son congé.

Son accident l’avait laissé au 20e et dernier rang de la séance de qualification.

« Je suis correct. Je suis frustré parce que nous avons beaucoup de travail — dans le garage et sur la piste de course — devant nous », avait déclaré Stroll dans un communiqué d’Aston Martin, samedi.

« J’ai eu du mal à trouver de l’adhérence pendant toute la séance de qualification. Nous avons eu un mauvais tour avec le trafic avant ma dernière poussée et nous avons été arrêtés pour le pont-bascule. Je suis parti avec quelques secondes de retard sur Pierre (Gasly), et donc ça ne s’est pas passé comme nous l’avions prévu. Quand j’ai vu que mon tour ne s’améliorait pas, j’ai poussé très fort dans le dernier virage pour essayer de gagner du temps, et c’est là que ça a mal tourné. Nous verrons ce que nous pourrons sauver demain en course », avait ajouté le pilote québécois.

Selon Krack, le fait que Stroll ait pu sortir de sa voiture par lui-même est une démonstration des efforts constants de la Fédération internationale de l’automobile pour améliorer la sécurité.

Au lieu des 20 bolides comme c’est le cas habituellement, 19 voitures ont participé à la course.