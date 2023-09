Malgré plusieurs occasions, le CF Montréal fait match nul avec le Fire

Le CF Montréal a bourdonné plusieurs fois, mais il a dû se contenter d’un verdict nul de 0-0 contre le Fire de Chicago, samedi soir, au stade Saputo.

La mauvaise nouvelle pour le Bleu-blanc-noir, c’est qu’il n’est pas parvenu à accentuer son coussin de trois points devant le Fire (8-11-9) au huitième rang de l’Association Est. La bonne, c’est que le portrait des éliminatoires est resté inchangé en raison du match nul de 0-0 entre DC United (9e dans l’Est) et le Charlotte FC (11e).

Les hommes de Hernan Losada ont donné beaucoup d’émotions à leurs partisans en prenant d’assaut le filet ennemi et en passant tout près de marquer, mais comme ce fut le cas régulièrement cette saison, ils ont manqué de finition.

Dans les dernières minutes de la partie, Chinonso Offor, Ariel Lassiter et Bryce Duke, qui sont tous entrés en deuxième demie, ont raté des occasions en or de fournir deux points de plus à leur formation en se butant au gardien Chris Brady.

Même le retour au jeu de l’attaquant Romell Quioto, qui a disputé ses premières minutes depuis le 13 mai après avoir subi une blessure à l’ischio-jambier, n’a pas pu aider la cause du CF Montréal (11-14-3).

Du côté du Fire, Kei Kamara effectuait une première visite au stade Saputo depuis qu’il a été échangé par la troupe montréalaise. Il a joué les 90 minutes du match, s’amusant même quelques fois avec certains de ses coéquipiers.

Par ailleurs, le Québécois Samuel Piette a atteint le plateau des 12 000 minutes jouées en carrière, ce qui le place au 11e rang de l’histoire du Bleu-blanc-noir. Il cherche maintenant à devancer Hassoun Camara au 10e échelon alors que Mauro Biello est le meneur.

Aussi, le gardien Jonathan Sirois a établi un record d’équipe en signant un 11e jeu blanc cette saison, se séparant d’Evan Bush, qui avait réalisé l’exploit en 2018.

Le CF Montréal reprendra l’action mercredi soir en accueillant le FC Cincinnati.

À quelques pouces près

Le Bleu-blanc-noir a amorcé la rencontre en lion et il s’est donné plusieurs occasions de marquer, sans toutefois en profiter.

Dès la 20e seconde, Nathan Saliba a servi une superbe passe en direction de Zachary Brault-Guillard, qui a lobé le ballon par-dessus Brady, mais à l’extérieur du filet.

Brault-Guillard a rendu la pareille à Saliba à la quatrième minute, mais ce dernier a raté la cible de peu. Le duo a refait des siennes quelques minutes plus tard, avec un résultat similaire.

Très utilisé sur le flanc droit en début de première demie, Brault-Guillard a effectué un centre précis à Kwadwo Opoku, à la 15e minute. L’attaquant a bien fait dévier le ballon de la tête, mais Brady a fermé la porte en plongeant vers sa droite.

Le CF Montréal est aussi passé à quelques centimètres d’ouvrir le pointage à la 24e minute, à deux reprises. Lors d’un coup de pied de coin, George Campbell a réussi à se libérer dans la surface de réparation, mais sa déviation de la tête a touché la barre transversale. Quelques secondes plus tard, Mathieu Choinière a repéré Jules-Anthony Vilsaint derrière les défenseurs, mais son tir a courbé à l’extérieur du cadre.

L’équipe locale a également eu ses moments offensifs en début de deuxième demie, mais ils ont été beaucoup moins francs que lors de la première.

L’entrée en scène de Quioto, à la 77e minute, a redonné un peu de vigueur au CF Montréal, mais Brady a volé le spectacle pour sauver les meubles devant plusieurs tirs à bout portant.