Les Blue Jays arrachent la victoire aux Red Sox en 13e manche

Whit Merrifield a cogné la balle faiblement mais au bon endroit et Vladimir Guerrero a pu croiser le marbre avec le point vainqueur en 13e, samedi, alors que les Blue Jays de Toronto ont arraché une victoire de 4-3 aux dépens des Red Sox de Boston.

Sa frappe a été faible vers Rafael Devers, le troisième but. Assez pour que finalement, ce dernier n’ait même pas la chance d’essayer de relayer à temps au premier but.

« À ce point-ci de la saison, n’importe quelle victoire donne une bonne dose de confiance, a dit Merrifield. Espérons que ça nous donnera un élan. »

Rafael Devers a claqué un circuit de deux points en sixième pour Boston.

À la manche suivante, Guerrero a répliqué avec un troisième circuit en trois jours.

« La manière dont Vladdy a frappé ces derniers temps, ça nous donne un gros coup de pouce », a dit Merrifield.

Dalton Varsho a nivelé le score grâce à un triple d’un point en neuvième, une frappe où le voltigeur de centre Ceddane Rafaela a mal jugé la balle.

« Il a fait une erreur, a reconnu le gérant des Red Sox, Alex Cora, au sujet du voltigeur de 22 ans. Il va en apprendre quelque chose et il va faire mieux la prochaine fois. »

Pablo Reyes a dénoué l’impasse avec un simple d’un point en 12e. Lors du tour au bâton des Jays, le ballon sacrifice de Bo Bichette a ramené les clubs à la case départ.

Chris Sale a donné un premier coup sûr en cinquième, après deux retraits.

Alejandro Kirk a voulu se rendre au deuxième coussin, sur sa claque au pied de la clôture du champ droit, mais il a été retiré par le relais d’Alex Verdugo.

Sale a retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches. Il a limité l’adversaire à un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles.

Mauricio Llovera (1-3) était au monticule en fin de 13e manche.

Le match de quatre heures et une minute a été présenté devant 42 276 personnes, au Rogers Centre.

Chris Bassitt a permis deux points et quatre coups sûrs en sept manches, retirant cinq frappeurs au bâton.

Le gain est allé à Chad Green (3-0), dernier des six lanceurs utilisés par les Blue Jays.

En neuvième, Cavan Biggio a cogné un simple comme frappeur suppléant, puis il a avancé d’un coussin grâce à un mauvais lancer de John Schreiber. Varsho l’a poussé au marbre avec son deuxième triple de la saison.

Les Jays gagnaient un deuxième match de suite, après une série de quatre défaites.

Ils sont au plus fort de la course pour se tailler une place parmi les trois clubs accédant aux séries en n’étant pas champions de section, dans l’Américaine.

Largement au sommet de ce top 3, on retrouve les Rays, suivis des Rangers (,558) et des Mariners (,551). Les Jays ont un taux de victoires de, 550, avec leur fiche de 82-67. Samedi, le Texas joue à Cleveland et Seattle reçoit les Dodgers.

L’équipe torontoise devra quant à elle de nouveau résister aux troupes de Boston, dimanche. Les lanceurs partants seront Nick Pivetta, originaire de Victoria en Colombie-Britannique, pour les Red Sox et Hyun Jin Ryu pour les Jays.