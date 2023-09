Lance Stroll se sort indemne d’un violent accident en qualifications à Singapour

Le pilote québécois Lance Stroll a été victime d’une violente sortie de piste dont il est sorti indemne, samedi, lors de la première séance de qualifications en vue du Grand Prix de Formule 1 de Singapour.

Alors qu’il participait à son dernier tour rapide afin de se tailler une place à la deuxième des trois séances de qualification, le pilote de l’écurie Aston Martin a violemment foncé dans une barrière dans le dernier virage, avant que son bolide ne s’immobilise au milieu de la piste, l’aile avant gauche arrachée.

Stroll a été en mesure de sortir de son véhicule par ses propres moyens. Il a tout de même dû se rendre au centre médical pour y subir les examens d’usage mais a ensuite obtenu son congé.

Son accident l’a laissé au 20e et dernier rang de la séance de qualification.

« Je suis correct. Je suis frustré parce que nous avons beaucoup de travail — dans le garage et sur la piste de course — devant nous », a déclaré Stroll dans le communiqué officiel d’Aston Martin.

« J’ai eu du mal à trouver de l’adhérence pendant toute la séance de qualification. Nous avons eu un mauvais tour avec le trafic avant ma dernière poussée et nous avons été arrêtés pour le pont-bascule. Je suis parti avec quelques secondes de retard sur Pierre (Gasly), et donc ça ne s’est pas passé comme nous l’avions prévu. Quand j’ai vu que mon tour ne s’améliorait pas, j’ai poussé très fort dans le dernier virage pour essayer de gagner du temps, et c’est là que ça a mal tourné. Nous verrons ce que nous pourrons sauver demain en course », a ajouté Stroll.

Aston Martin et Fernando Alonso soulagés

Les responsables d’Aston Martin ainsi que Fernando Alonso, son coéquipier d’écurie, se sont dits soulagés que Stroll soit sorti indemne de son accident.

« La seule chose qui importe aujourd’hui, c’est que Lance soit correct après l’accident lors des qualifications », a déclaré Mike Krack, dirigeant principal d’Aston Martin.

« De le voir sortir de la voiture par lui-même est une démonstration des efforts constants de la Fédération internationale de l’automobile pour améliorer la sécurité. Après des tests préventifs au centre médial, il a obtenu son congé », a ajouté Krack.

Plus tôt en journée, Stroll avait réalisé le 14e temps de la troisième séance d’essais libres, terminant un rang derrière Alonso. Ce dernier amorcera la course de la septième place dimanche.

Carlos Sainz fils, sur Ferrari, a dominé cette troisième séance avant de mériter la position de tête en vue de la course de dimanche à l’issue des trois séances de qualification.

Sainz fils occupera la première case sur la grille de départ devant George Russell, sur Mercedes. Charles Leclerc, sur Ferrari, et Lando Norris, sur McLaren, partiront troisième et quatrième, respectivement.

« Je suis plus confiant surtout à cause de la configuration de la piste. Je crois que c’est un peu plus facile de tenir une position sur la piste », a déclaré Sainz fils, qui craint, cependant, que les Ferrari aient moins de puissance que d’autres équipes durant la course, incluant les Mercedes.

« Il se pourrait que nous devions, une fois de plus, faire une course un peu défensive, mais je n’écarte pas que même autour de cette piste, nous puissions protéger notre première place sur la grille », a également déclaré Sainz fils.

« Expérience absolument choquante » pour Verstappen

Par ailleurs, dans un dénouement inattendu et inhabituel, le pilote Red Bull Max Verstappen n’a pas été en mesure de participer à la troisième séance de qualifications. Il prendra le départ de la 11e place après avoir complété la deuxième séance à sept millièmes de seconde de Liam Lawson, sur AlphaTauri.

Son coéquipier Sergio Perez partira deux cases derrière.

Les deux pilotes Red Bull ont gagné toutes les courses depuis le début de la saison et Verstappen s’est présenté au Singapour dans l’espoir de signer une 11e victoire consécutive.

Lors d’une conversation sur la radio d’équipe, Verstappen a déclaré qu’il s’agissait d’une « expérience absolument choquante ».

« Il s’agit de la meilleure opportunité depuis le début de la saison, assurément, pour une autre écurie d’empêcher un balayage de toutes les courses par Red Bull en 2023 », a admis Leclerc.

Russell voyait les choses un peu de la même façon.

« C’est une excellente opportunité, en fin de semaine, d’aller chercher une victoire », a mentionné le pilote britannique, qui a loué le travail de son équipe pour lui trouver les bons réglages pour rouler sur le circuit urbain de Marina Bay.

Par ailleurs, de pires nouvelles sont peut-être à venir pour Verstappen. Le Néerlandais faisait l’objet d’une enquête pour deux incidents lors desquels il a semblé gêner d’autres pilotes.

Verstappen s’est arrêté à la sortie de la ligne des puits lors de la première portion des qualifications et a retenu la AlphaTauri de Yuki Tsunoda, avant de conduire lentement lors du second incident.

Jusqu’à maintenant cette saison, Verstappen a gagné des courses en partant de la sixième place en Belgique et de la neuvième position à Miami. Toutefois, la Red Bull se comportait beaucoup mieux sur ces deux circuits que jusqu’à maintenant à Singapour.

Lors des séances d’essais libres, Verstappen et Perez ont déploré que leurs voitures leur semblaient déséquilibrées.