Une controverse dont le CF Montréal se passerait, alors qu’il se bat pour les séries

En pleine course aux séries dans l’Association Est, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada, se serait bien passé de répondre à des questions entourant la saga Matko Miljevic. « On a déjà répondu aux questions sur Matko, je pense que ça suffit », a lancé sèchement Losada jeudi, avant un entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait.

C’est que son joueur argentin de 22 ans a fait les manchettes pour les mauvaises raisons 24 heures plus tôt, forçant parfois les journalistes à être un peu plus insistants sur ce qui se passe à l’extérieur du terrain qu’à l’intérieur.

La nouvelle est tombée mercredi avant-midi, en provenance du média sportif indépendant Dans les coulisses. Selon l’article, Miljevic aurait emprunté un faux nom pour se joindre à une ligue de soccer amateur de Laval et y disputer trois matchs, ce qui n’est pas permis selon les contrats de la MLS.

Lors d’une autre partie au cours de laquelle il n’était pas impliqué, Miljevic aurait frappé un joueur au visage à la suite d’un échange houleux. La victime aurait déposé une plainte criminelle pour voies de fait et le milieu de terrain du Bleu-blanc-noir aurait été banni à vie de la ligue en question.

Présentés au micro avant Losada, Mathieu Choinière et Kwadwo Opoku ont préféré ne pas répondre aux questions concernant leur coéquipier. L’entraîneur-chef a offert un peu plus de précisions. « La MLS a ouvert une enquête et Matko ne participera pas à nos entraînements jusqu’à ce qu’elle soit terminée, a-t-il affirmé. Les gens qui doivent prendre des décisions vont les prendre, mais ce n’est pas à moi de donner mon opinion, alors que nous sommes au milieu d’une enquête. »

Ciblé comme potentiel remplaçant du milieu de terrain Djordje Mihailovic, qui a été vendu à un club de première division aux Pays-Bas l’an dernier, Miljevic a été victime d’une blessure pendant le camp, ce qui a retardé ses progrès. Depuis son retour au jeu, il n’a rien cassé en ne récoltant qu’une passe décisive en huit parties en MLS.

Défendre son domicile

Comme il n’y a pas que les frasques à l’extérieur du terrain qui comptent, le CF Montréal a profité de la pause internationale pour se préparer à accueillir un rival direct dans la course aux séries de l’Est : le Fire de Chicago.

Neuf équipes par association auront l’occasion de se battre pour la coupe MLS cet automne, et les Montréalais sont actuellement huitièmes, un point devant DC United et trois devant le Fire. Si les hommes de Losada pouvaient signer une victoire samedi soir, ils respireraient un peu mieux à l’aube d’une semaine chargée de deux matchs.

L’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir sent que l’objectif est tout près, mais il ne veut pas se projeter trop loin dans le temps parce que les choses changent rapidement en MLS. « Nous ne regardons pas trop loin, parce que ce n’est pas uniquement une question de nos résultats, mais aussi de ceux d’autres équipes. Le plus important en ce moment, c’est que c’est entre nos mains. Si nous avons de bons résultats, nous n’aurons pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons préparé les gars pour trois parties en sept jours, et je suis sûr que nous serons prêts », a mentionné Losada.

La formation montréalaise terminera la saison en jouant quatre de ses sept derniers matchs au stade Saputo, où les choses ont été plus difficiles dernièrement.

Le CF Montréal a perdu deux de ses cinq dernières sorties à domicile, dont la dernière par la marque de 4-2 face au Crew de Columbus. Intraitables pendant deux mois devant leurs partisans, avec notamment six blanchissages de suite, Losada et ses joueurs ne sont toutefois pas inquiets des succès mitigés des dernières semaines.

« Nous avons une bonne fiche à domicile depuis le début de la saison, alors je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant, a insisté Choinière. La foule a été excellente et elle nous a beaucoup aidés pendant les matchs. Dans nos têtes, c’est encore notre forteresse. »

« Contre Columbus, nous avons affronté la meilleure attaque de la ligue, a rappelé Losada. Nous n’avions alloué que deux buts en 10 matchs à domicile auparavant, alors nous n’allons pas tout changer pour un seul match. »

Losada a encore espoir de retrouver l’attaquant Romell Quioto d’ici la fin de la saison, mais il devra se passer des services des défenseurs Aaron Herrera (cheville) et Robert Thorkelsson (adducteurs) en vue de l’affrontement contre le Fire.

Quioto a participé à quelques entraînements avec ses coéquipiers, mais il n’est pas complètement remis d’une blessure à l’ischiojambier subie à la mi-mai.

« Nous ne savons pas si Romell va revenir au jeu. Nous verrons s’il peut nous aider ce week-end ou si le risque est trop grand. Sinon, nous allons attendre de voir pour le match de mercredi », a-t-il conclu.