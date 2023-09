Logan Mailloux s’est présenté au camp dans de bonnes dispositions et avec ambition

Si l’on se fie à la mine qu’il affichait dans les instants qui ont précédé l’arrivée de la meute de journalistes autour de lui sur l’un des terrains de soccer du Complexe sportif CN jeudi, Logan Mailloux n’appréhendait nullement sa première mêlée de presse de la saison 2023-24. Il avait le regard pétillant, affichait un sourire radieux et s’est même permis de lancer quelques mots dans la langue de Molière.

«Je pratique mon français, encore. Je pratique, mais ce n’est pas encore parfait. Je peux comprendre et parler, mais je dois encore... Je dois encore m’améliorer», a d’abord lancé le défenseur ontarien, en ricanant et en ajoutant le dernier bout de phrase dans sa langue maternelle.

Mailloux est l’un des 27 joueurs invités au camp des recrues du Canadien de Montréal. Le groupe de joueurs a tenu un premier entraînement sur glace à Brossard, sous la supervision de Jean-François Houle et de ses adjoints du Rocket de Laval.

Peu de temps après, les joueurs allaient se diriger vers Buffalo pour disputer trois matchs en quatre jours contre les espoirs des Sabres de Buffalo (vendredi), des Bruins de Boston (samedi) et des Sénateurs d’Ottawa (lundi).

Lors de sa rencontre avec les médias, un journaliste lui a fait remarquer qu’il donnait l’impression d’être un homme heureux, avant de lui demander s’il l’était.

«Ouais! Nous nous préparons à quitter pour Buffalo pour jouer des matchs de hockey. C’est la première fois que j’ai la chance de porter un chandail du Canadien ici. C’est vraiment excitant. Ça fait longtemps que j’attends ça. Absolument que je suis heureux», a répondu Mailloux.

Le défenseur de 20 ans est dans l’entourage de l’équipe depuis environ un mois. Au cours de l’été, il a notamment eu l’opportunité de demeurer chez un joueur qui a revêtu l’uniforme du Canadien avec fierté au cours des récentes saisons.

«J’ai eu la chance de passer environ un mois avec Paul Byron et sa famille. Ils m’ont ouvert leurs portes. Ils sont fantastiques, ils sont extraordinaires», s’est-il exclamé.

«Vous regardez ce qu’il a fait, vous regardez sa carrière. Il a commencé dans les mineures, a gravi les échelons. Nous avons parlé de l’importance de se présenter chaque jour, de batailler pour être présent le lendemain. C’est une ’business’ dangereuse. Si vous ne performez pas bien un jour, vous pouvez vous retrouver ailleurs le lendemain», a ajouté Mailloux.

L’été du défenseur a aussi été marqué par une rencontre avec les autorités de la Ligue nationale de hockey. Une rencontre au sujet de laquelle il a été questionné jeudi et qui fait suite au fameux incident judiciaire qui a tant fait les manchettes depuis deux ans.

«Je ne peux pas trop entrer dans les détails. J’ai eu une rencontre avec la ligue. Il semble que ç’a été très positif. J’aimerais ne pas trop faire de commentaires là-dessus. J’espère seulement avoir des nouvelles bientôt. À l’heure actuelle, mon objectif principal est d’aller à Buffalo, me concentrer sur le camp des recrues, revenir ici et connaître un bon camp principal», a-t-il déclaré.

En plus d’avoir l’air heureux, Mailloux n’a pas caché ses ambitions et s’est dit très motivé.

«Je vais être franc; mon objectif est de me présenter ici et de me tailler un poste avec l’équipe. Je pense que ce serait une erreur de ne pas penser de cette façon. Je viens ici pour montrer ce que je suis capable de faire», a-t-il dit, sans détour.

«Je peux jouer avec robustesse et je peux apporter un peu d’attaque aussi. Je veux être un joueur complet, que l’on peut utiliser en fin de match lorsque nous menons par un but et devons aller chercher la victoire. Je pense que je peux jouer dans toutes les situations», a-t-il résumé.