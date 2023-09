Gabriela Dabrowski sur son nuage de Flushing Meadows

Trois jours après avoir conquis Flushing Meadows, Gabriela Dabrowksi a encore du mal à réaliser ce qu’elle vient d’accomplir.

L’Ontarienne de 31 ans et sa partenaire de jeu Erin Routliffe ont vaincu Laura Siegemund et Vera Zvonareva 7-6 (9), 6-3 pour mettre la main sur le titre du double féminin des Internationaux des États-Unis.

« C’est clair que ça représente beaucoup pour moi. C’est même un petit peu surréaliste que ça m’arrive », a-t-elle déclaré à La Presse canadienne au cours d’un entretien téléphonique, mercredi.

« J’ai participé à la finale à Wimbledon en 2019, alors je suis déjà passée très près. Mais de me retrouver dans une autre finale et de pouvoir remporter la victoire en compagnie d’une autre Canadienne [Routliffe est née en Nouvelle-Zélande, mais elle a grandi au Canada et a été formée au Centre national de tennis, à Montréal], c’est vraiment remarquable », a-t-elle poursuivi.

Deux fois, Dabrowski a gagné le double mixte en Grand Chelem, d’abord à Roland-Garros en 2017, puis à Melbourne en 2018. Sans l’ombre d’un doute, ce sacre sur la surface dure new-yorkaise est cependant son plus grand exploit.

« Oui, c’est plus gros que le double mixte, où les équipes sont souvent constituées à la dernière minute, a-t-elle dit sans hésiter. Il y a davantage d’inscrits ; la compétition est aussi plus forte. Nous avons dû battre trois très bonnes équipes pour gagner ce titre : Leylah [Annie Fernandez] et Taylor [Townsend], qui avaient atteint la finale à Roland-Garros, en quarts, puis Su-Wei Hsieh et Xinyu Wang, qui ont déjà gagné à New York en demi-finales. »

Dabrowski, gagnante en double à Toronto (2021) et à Madrid (2022) en compagnie de la Brésilienne Luisa Stefani, n’aura pas le temps de célébrer cette victoire trop longtemps. Elle quittera vendredi pour le Masters de Guadalajara et deux tournois en Asie. Elle sera aussi de la Coupe Billie Jean King plus tard cet automne.

Objectif : Paris

À moyen terme cependant, ce sont les Jeux de Paris qu’elle a en ligne de mire.

Celle qui a participé aux Jeux d’été de Rio de Janeiro (en 2016, avec Eugenie Bouchard) et de Tokyo (en 2021, avec Sharon Fichman) souhaiterait bien ajouter une médaille olympique à son palmarès. Et pourquoi pas avec Leylah Annie Fernandez ?

« C’est mon objectif principal, et j’espère bien m’y retrouver. Je veux gagner une médaille pour le Canada », a-t-elle confié.

« Nous devrons attendre après les Internationaux de France l’an prochain avant de savoir si nous avons le classement nécessaire pour y participer. Si jamais Leylah devait se qualifier, alors j’adorerais jouer en sa compagnie. Ce serait la réalisation d’un rêve », a ajouté Dabrowski.

C’est possiblement un duo qui fait aussi rêver Tennis Canada.