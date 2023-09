Les Rangers battent les Blue Jays 6-3

Robbie Grossman a frappé un circuit et les Rangers du Texas ont défait les Blue Jays de Toronto 6-3, mardi soir.

Les Rangers (80-64) ont accentué leur série de victoires à quatre et ils ont devancé les Blue Jays (80-65) au classement des équipes repêchées de l’Américaine.

La formation du Texas a pris le deuxième rang et elle s’est assurée de détenir le bris d’égalité face aux Torontois si les deux équipes terminaient la campagne avec le même dossier.

Les Rangers ont cependant perdu les services de l’as lanceur Max Scherzer, qui n’a donné aucun point pendant cinq manches avant de quitter la rencontre en raison d’un spasme à un muscle du bras.

L’avance des Blue Jays devant les Mariners de Seattle au classement des équipes repêchées a quant à elle glissé à un demi-match. Les Mariners se mesurent aux Angels de Los Angeles, plus tard mardi.

Les Blue Jays n’ont réussi que trois coups sûrs aux dépens de Scherzer avant que le vétéran droitier quitte le monticule après son 73e lancer de la soirée.

Scherzer a été remplacé par Jose Leclerc, qui a été retiré du match en septième manche après avoir accordé un double à Spencer Horwitz et un sacrifice à Davis Schneider.

Cavan Biggio a accueilli le gaucher Brock Burke en claquant un simple d’un point qui a inscrit l’équipe locale au tableau indicateur.

Santiago Espinal a suivi avec un coup sûr au champ centre-gauche, mais il a été retiré en tentant d’étirer son simple en double. Les Blue Jays ont contesté l’appel et Espinal a finalement été déclaré sauf.

Ernie Clement a cogné un faible roulant qui a poussé Biggio au marbre et Espinal au troisième coussin. Alejandro Kirk, le troisième frappeur suppléant de suite des Torontois, a été retiré sur un roulant pour mettre fin à la manche.

Schneider a réussi un circuit en solo en neuvième manche face à Aroldis Chapman. Il s’agissait de sa huitième longue balle de la saison.

Le partant des Blue Jays, Hyun Jin Ryu (3-3) a alloué trois points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Scherzer (13-6) a tout de même enregistré la victoire pour les Rangers.

Les Blue Jays ont amorcé leur séjour de 10 matchs à domicile en balayant une série de trois duels contre les Royals de Kansas City. Après cette série de quatre matchs contre les Rangers, les Blue Jays accueilleront les Red Sox de Boston au cours du week-end.

Le simple de Corey Seager en quatrième manche lui a permis d’atteindre le plateau des 1000 coups sûrs en carrière dans les Majeures. Il est venu marquer lors du neuvième circuit de la campagne de Grossman.

Seager a de nouveau touché le marbre, en sixième manche, après avoir cogné un double. Il a été poussé à la plaque par le sacrifice de Jonah Heim. Les Rangers ont ajouté deux points en septième.

Le releveur des Blue Jays Erik Swanson n’a rien donné en huitième manche à sa première apparition depuis qu’il a quitté la liste des blessés, plus tôt dans la journée.

Les Rangers ont obtenu un point d’assurance en neuvième manche, contre le releveur Trevor Richards.