Vingegaard remporte la seizième étape du Tour d'Espagne

Le champion du Tour de France, Jonas Vingegaard, a remporté la 16e étape du Tour d’Espagne, mardi, pour se hisser en deuxième place du classement général derrière son coéquipier Sepp Kuss.

Vingegaard, qui a gagné les deux dernières Grandes Boucles, a augmenté la cadence dans la côte menant vers le fil d’arrivée après une étape qui s’est essentiellement déroulée sur le plat, près de la côte du nord-est de l’Espagne. Il s’agissait de la deuxième victoire d’étape du Danois à la « Vuelta », qui se terminera dimanche à Madrid.

Plus tôt dans la journée, l’équipe Jumbo-Visma a annoncé que le coureur belge Nathan van Hooydonck, qui ne participe pas à la « Vuelta », a été impliqué dans un accident de la route après avoir ressenti « un malaise » alors qu’il conduisait mardi. L’équipe hollandaise a précisé qu’il avait été transporté à l’hôpital pour recevoir des traitements.

Vingegaard a dédié sa victoire à son coéquipier hospitalisé.

« Je suis simplement heureux d’avoir gagné aujourd’hui. Nous avons appris une nouvelle terrible ce matin, et je voulais absolument gagner pour Nathan », a-t-il mentionné.

Kuss, Vingegaard et leur coéquipier chez Jumbo-Visma Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d’Espagne, occupent les trois premières places du classement général depuis que Vingegaard a triomphé lors de la 13e étape au col de Tourmalet — à l’occasion d’une brève escapade en France.

La deuxième victoire d’étape de Vingegaard mardi dans la région espagnole de Cantabrie lui a permis de dépasser Roglic au classement général. Kuss dispose maintenant d’un coussin de 29 secondes devant Vingegaard, et de 1:33 devant Roglic. Juan Ayuso, le meneur d’UAE Team Emirates, est quatrième à 2:33.

Kuss est le premier coureur américain à mener une épreuve majeure depuis Chris Horner à la « Vuelta » en 2013. Il avait entamé le Tour d’Espagne en tant que coureur de soutien à Roglic et Vingegaard, mais s’est emparé du maillot rouge de meneur lors de la huitième étape et ne l’a plus jamais cédé.

La 17e étape prévue mercredi s’étalera sur 124,5 km et culminera au sommet de l’Altu de L’Angliru, un légendaire col du Tour d’Espagne.