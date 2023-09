Les Blue Jays malmenés par les Rangers

Jonah Heim a frappé un grand chelem pour aider les Rangers du Texas à vaincre les Blue Jays de Toronto 10-4, lundi, et freiner à trois matches la série de victoires de leurs adversaires.

« Chaque match est important à ce stade-ci, a déclaré Heim. Peu importe l’adversaire ou l’endroit où nous sommes, chaque match compte. Nous allons nous concentrer sur une partie à la fois et tout faire pour gagner. »

Les Blue Jays (80-64) et le Texas (79-64) sont deuxièmes et troisièmes dans la course aux places additionnelles en séries, dans l’Américaine.

Les Mariners de Seattle peuvent déloger les Rangers s’ils battent les Angels lundi soir.

Chris Bassitt (14-8) a donné cinq points et neuf coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Evan Carter a cogné un premier circuit dans le baseball majeur pour les Rangers, qui gagnaient un troisième match d’affilée.

La claque en solo de Carter a nivelé le score 2-2, en troisième.

Dane Dunning (10-6) a lancé pendant six manches, accordant trois points et six coups sûrs.

Cavan Biggio a frappé un circuit en solo pour les Blue Jays, qui vont aussi accueillir les Rangers mardi, mercredi et jeudi.

Les Rangers ont inscrit cinq de leurs 10 points en septième. La frappe de Heim a été précédée d’un ballon sacrifice de Robbie Grossman.

« C’est une série importante, oui, mais nous jouons très bien, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. J’aime la façon dont les joueurs abordent les choses. Ça n’a pas d’importance si vous perdez par un ou six points. Nous avons réalisé de très bonnes choses, alors nous passons au match de demain. »

Le club torontois jouait devant la plus petite foule de la saison au Rogers Centre, soit 23 451 personnes.

Les lanceurs partants mardi seront Max Scherzer et Hyun Jin Ryu.

Avant le match, les Jays de Toronto ont retiré le nom du droitier Erik Swanson de la liste des blessés de 15 jours.

Le releveur de 30 ans avait une inflammation de la colonne vertébrale.

La dernière sortie de Swanson a été le 26 août. Il avait obtenu un retrait dans un gain de 8-3 face aux Guardians de Cleveland.

Afin de lui faire de la place dans la formation, les Jays ont cédé le droitier Jay Jackson à leur club-école AAA.