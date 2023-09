Djokovic et Sabalenka dominent les classements

La finaliste des Internationaux de tennis des États-Unis Aryna Sabalenka et le champion masculin Novak Djokovic ont chacun gagné une place au classement mondial lundi — la joueuse de la Biélorussie trône au sommet du classement de la WTA pour la première fois de sa carrière, alors que le Serbe domine le classement de l’ATP pour une 390e semaine, un record —, tandis que la championne en titre, Coco Gauff, s’est hissée au troisième échelon mondial en simple et au premier en double.

Sabalenka, une athlète âgée de 25 ans, est la 29e joueuse à dominer le classement mondial de la WTA depuis qu’il a commencé à être informatisé, dans les années 1970.

Son parcours à New York, qui s’est conclu par une défaite de 6-2, 3-6 et 2-6 contre Gauff en finale samedi, a permis à Sabalenka de gagner un rang et de dépasser Iga Świątek, qui est maintenant no 2 mondiale, elle qui trônait au sommet depuis avril 2022. Świątek avait triomphé à Flushing Meadows l’an dernier, mais elle a été évincée au quatrième tour cette fois-ci.

« Je joue bien depuis le début de l’année, a convenu Sabalenka, qui a gagné son premier titre majeur aux Internationaux d’Australie et qui a accédé au carré d’as aux Internationaux de France et à Wimbledon plus tôt cette année. J’ai mis beaucoup de pression sur elle [Świątek]. »

Gauff, une Floridienne âgée de 19 ans, suit en troisième place, en hausse de six rangs. De plus, sa compatriote Jessica Pegula et elle sont maintenant au premier rang du classement mondial de double féminin, après avoir atteint les quarts de finale à New York.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski, qui a remporté le titre du double féminin aux Internationaux des États-Unis dimanche en compagnie de sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe, a fait un bond remarquable de 10 rangs au classement. Elle est maintenant neuvième au monde.

Par ailleurs, l’Ontarienne Bianca Andreescu a perdu 13 places au classement mondial et s’établit maintenant au 64e échelon mondial. La Québécoise Leylah Annie Fernandez est la seule autre représentante de l’unifolié à figurer parmi les 100 premières, avec sa 74e position.

Du côté masculin, la victoire de 6-3, 7-6 (5) et 6-3 de Djokovic contre Daniil Medvedev dimanche a permis au vétéran âgé de 36 ans de décrocher son 24e titre du Grand Chelem en simple. Il a ainsi égalé la marque de Margaret Court, et obtenu du même coup le record absolu à ce chapitre dans l’ère moderne — il possède un titre majeur de plus que l’Américaine Serena Williams.

Djokovic — qui était déjà le détenteur du record absolu pour le plus grand nombre de semaines au sommet du classement mondial — a commencé les Internationaux des États-Unis au deuxième rang, derrière l’Espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier, champion à New York en 2022, a plié l’échine devant Medvedev en demi-finales.

Il s’agit du septième changement entre Djokovic et Alcaraz en 2023. La dernière fois que le classement de l’ATP a été aussi volatile, c’était en 1999, alors qu’il y avait eu huit changements au sommet de la hiérarchie masculine.

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime a gagné une place au classement mondial et s’établit maintenant au 14e échelon. L’Ontarien Denis Shapovalov a dégringolé de cinq rangs et pointe maintenant en 31e position. Gabriel Diallo (158e), Vasek Pospisil (187e) et Alexis Galarneau (200e) sont les autres joueurs canadiens classés dans les 200 premiers rangs.

Avec La Presse canadienne