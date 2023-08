Les Nationals limitent les dégâts en 9e et défont les Blue Jays 5-4

Carter Kieboom et Keibert Ruiz ont cogné des longues balles pour les Nationals de Washington, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 5-4, mardi soir, au Rogers Centre.

Kieboom a frappé un circuit de deux points en deuxième manche, contre le lanceur des Jays Jose Berrios, alors que Ruiz a ajouté une balle de trois points en cinquième.

Davis Schneider a frappé un circuit pour les Blue Jays, qui ont commencé la journée avec 2,5 matchs de retard sur la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l’Américaine.

L’équipe pourchasse les Astros de Houston et les Rangers du Texas pour une place d’équipe repêchée.

Les Blue Jays ont rempli les buts avec aucun retrait en neuvième manche, mais n’ont pu faire mieux qu’un point.

Le lanceur partant des Nationals MacKenzie Gore (7-10) a alloué un point et six coups sûrs en cinq manches de travail. Il a réalisé deux retraits sur des prises et concédé deux buts sur des balles.

Kyle Finnegan a obtenu son 25e sauvetage en neuvième manche pour les Nationals (62-71), qui ont gagné pour la sixième fois en neuf matchs. Les Jays (72-61) ont perdu cinq de leurs sept derniers duels.

En cinquième, Berrios (9-10) était à un retrait sur des prises d’une manche sans point, mais Joey Meneses a réalisé un simple avec les buts remplis, et Ruiz a ensuite cogné sa 16e longue balle de la saison.

Berrios a concédé cinq points et six coups sûrs en six manches de travail. Il a retiré deux frappeurs sur des prises, concédant deux buts sur des balles.

Jacob Young des Nationals a frappé son premier coup sûr dans le baseball majeur avec un simple en septième manche contre Bowden Francis.

Plus tôt dans la journée, le nom du joueur d’arrêt-court étoile Bo Bichette a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours par les Blue Jays. Bichette a une élongation au quadriceps droit.

Il a été inscrit à l’écart de façon rétroactive au 28 août.