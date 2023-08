Beaucoup de mouvements de personnel chez les Alouettes

La défaite sans appel de 47-17 des Alouettes de Montréal aux mains des Blue Bombers de Winnipeg jeudi dernier a laissé des traces dans la formation.

Ainsi, au moment de lancer leur semaine d’entraînements en vue de leur match contre les Lions de la Colombie-Britannique (7-4), samedi, au stade Percival-Molson, les Alouettes (6-4) comptaient plusieurs absents, notamment en défense.

Le demi défensif Wesley Sutton, possiblement en raison d’une commotion cérébrale, et le secondeur Tyrrell Richards, touché à une jambe, n’ont pas terminé la rencontre face aux Bombers.

L’entraîneur-chef Jason Maas espérait que l’équipe n’aurait pas à inscrire le nom de Sutton sur la liste des blessés pour six semaines. Il attendait une nouvelle évaluation médicale avant de se prononcer. Quant à Richards, les nouvelles semblaient meilleures. Maas a indiqué que le tout premier choix au repêchage de 2022 n’avait pas souffert de blessure structurelle et que son cas sera réévalué de semaine en semaine.

« Dans le cas de Sutton, c’est parfois facile de conjuguer avec ce genre de blessure, comme ça peut être très long, a noté Maas. Si nous sentons que c’est ce dont il a besoin, nous inscrirons son nom sur la liste des blessés pour six matchs. »

« Pour Tyrrell, les nouvelles sont meilleures dans son cas. Il ratera le match de cette semaine, mais nous verrons de semaine en semaine par la suite. »

Le secondeur Bryce Notree ne s’entraînait pas avec les partants, mais dans son cas, cela semble plutôt être une mesure disciplinaire. Notree a écopé plusieurs mauvaises pénalités et Maas désire sûrement lui passer un message. Brody Buck, ajouté il y a quelques semaines à la formation d’entraînement du club, l’a remplacé lors de la séance de mardi, aux abords du Stade olympique.

Les Alouettes pourraient toutefois compter sur le retour au jeu du demi défensif Ciante Evans, dont le nom est inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres depuis la quatrième semaine de la saison. En trois matchs, Evans a eu le temps de laisser bonne impression, interceptant trois passes en plus de réussir quatre plaqués.

« C’est une avenue [retirer son nom de la liste des blessés pour six rencontres] que nous évaluons présentement », a admis Maas.

Finalement, l’équipe a annoncé la mise sous contrat du plaqueur québécois Vincent Desjardins, retranché après le dernier camp d’entraînement.

« Franchement, je ne m’y attendais plus après deux mois et demi », a-t-il lancé radieux aux scribes venus à sa rencontre.

« Les premières semaines, tu espères encore, mais sinon, les projets embarquent ; tu retournes au travail, a ajouté celui qui est ingénieur civil dans la région de Québec. […] D’avoir l’opportunité de revenir et de contribuer, je ne pouvais pas laisser passer ça. »

Desjardins avait disputé quatre rencontres avec les Alouettes la saison dernière, récoltant un plaqué. Il a disputé ses deux premières campagnes avec les Stampeders de Calgary, qui en avaient fait le 17e choix au total du repêchage de 2019.

« J’avais l’impression d’avoir connu un bon camp, selon les entraîneurs aussi. Je pensais être rappelé plus tôt, ici ou ailleurs. Je n’avais pas encore le mot “retraite” en bouche, mais je commençais à y penser », a conclu celui qui a été contacté en pleine ronde de golf, dimanche, par Danny Maciocia.

Ellingson de retour ; Mayala écope

En attaque, la situation est un peu plus reluisante, alors que Pier-Olivier Lestage et Austin Mack, qui traînent clairement des blessures, ont pu s’entraîner, bien que Mack l’ait fait sans crampons.

Par ailleurs, les Alouettes ont pu compter sur un nouveau visage au sein de la première unité avec la participation pleine et entière de Greg Ellingson à l’entraînement, une première depuis le tout début du camp d’entraînement.

« Le plus difficile, c’est mentalement, a dit Ellingson de sa longue absence. Tu es toujours dans les salles de réunion et tu fais ce que tu dois faire pour revenir le plus rapidement possible, mais de ne pas pouvoir contribuer, c’est difficile. »

« On le sait, dans la LCF, les vraies affaires commencent à la fête du Travail, alors je suis heureux d’être de retour autour de cette période de la saison. »

Acquis sur le marché des joueurs autonomes l’hiver dernier, le vétéran de neuf saisons dans la Ligue canadienne pourrait être inséré dans la formation samedi. Maas a hâte qu’Ellingson puisse faire profiter de son expérience sur le terrain aux jeunes receveurs des Alouettes.

« Greg a une tonne d’expérience dans cette ligue, a rappelé Maas. C’est ce qu’il apporte de plus à notre formation, il rend les gens autour de lui plus à l’aise sur le terrain. Nous avons besoin de cela présentement. »

L’arrivée dans la formation d’Ellingson n’a pas que fait des heureux : les Alouettes ont également annoncé mardi qu’ils avaient libéré le receveur Hergy Mayala.

Mayala n’en a pas suffisamment fait pour conserver sa place au sein du groupe. Il n’a capté que sept des passes dirigées vers lui cette saison pour 116 verges. Souvent, il a échappé des ballons qu’il aurait dû attraper, notamment sur un troisième essai important contre les Blue Bombers jeudi.

Si Maas assure que l’évaluation de Mayala ne s’est pas faite uniquement sur ce jeu, l’entraîneur a indiqué à mots couverts que le poste du vétéran était en péril depuis quelques semaines, alors que les Alouettes tentaient de trouver des solutions pour relancer une attaque aérienne qui s’est souvent limitée à Mack et Keion Julien-Grant, lui aussi blessé pour six semaines.

« On regardait toutes les possibilités pour aller dans une nouvelle direction, a dit Maas. Jamais je ne prendrais qu’un seul jeu pour évaluer la tenue d’un joueur. »