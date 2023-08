Auger-Aliassime et Raonic s’inclinent au premier tour à Flushing Meadows

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic se sont tous deux fait montrer la porte de sortie au premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis, lundi soir.

Raonic a d’abord baissé pavillon vers 21 h, s’inclinant en trois manches de 2-6, 3-6 et 4-6 face au Grec Stéfanos Tsitsipás, septième tête de série. Une dizaine de minutes plus tard, c’était au tour d’Auger-Aliassime de rendre les armes : le Montréalais — et 15e tête de série — s’est incliné en quatre manches de 6 (5)-7, 6-4, 1-6 et 4-6 face à l’Américain Mackenzie McDonald, 40e à l’ATP.

L’Américain a eu le dessus 4-2 pour les bris contre Auger-Aliassime, qui a commis 52 fautes directes lors de ce duel de trois heures et demie.

Le Québécois a commis deux doubles fautes dans un premier bris d’impasse qui était devenu serré, après que l’Américain a pris les devants 3-1. Sa deuxième faute du genre a concédé le set à McDonald. Auger-Aliassime a remporté la deuxième manche en obtenant son deuxième bris de la rencontre. Il a offert du jeu plus convaincant dans ce set où il a gagné le sixième jeu à zéro, après un bris qui lui donnait les devants 3-2.

Le Californien de 28 ans a été intraitable au troisième set, y récoltant deux bris. Il a pris les devants 4-1 lorsque le Canadien a raté un smash, puis 5-1 après une balle très brossée qui a donné des ennuis à son rival. Le septième jeu de la manche s’est soldé à zéro, après un puissant service de McDonald.

Au dernier set, McDonald a réussi le dernier de ses bris pour prendre l’avance 4-3, puis il a enchaîné avec un jeu gagné à zéro au service.

Auger-Aliassime a rétréci l’écart à 5-4 et a mené 40-0 au jeu suivant, avant de perdre cinq points d’affilée pour concéder le match. Une fois le score à 40-15, il a permis des points via une balle frappée sur le cadre, une hors-cible sur le côté, une trop profonde et une dernière manquant la cible sur le côté.

Au deuxième tour, McDonald affrontera le Bolivien Hugo Dellien ou le Croate Borna Gojo.

Rune éliminé, Djokovic sur les rangs

La journée avait déjà été marquée par l’élimination d’entrée du 4e joueur mondial Holger Rune. Le quart de finaliste cette saison à Wimbledon et Roland-Garros a été sorti dès le premier tour par l’Espagnol Roberto Carballes, 63e à l’ATP. Le Danois, qui s’était plaint de devoir jouer sur le court 5 et pas dans une arène plus prestigieuse de Flushing Meadows, a semblé en difficulté durant toute la rencontre, commettant 43 fautes directes.

Et Novak Djokovic devait entrer en scène plus tard dans la soirée, vers 21 h 50. Tête de série numéro 2 en abordant le tournoi, le Serbe de 36 ans est assuré de reprendre la première place mondiale à son rival emblématique de la nouvelle génération, l’Espagnol Carlos Alcaraz, s’il l’emporte face au Français Alexandre Muller, classé 84e à l’ATP.

Mais celui qui avait été privé de l’édition 2022 à New York à cause de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19 rêve surtout de remporter un 24e tournoi du Grand Chelem (et ainsi égaler le record absolu de Margaret Court), après sa finale perdue à Wimbledon contre son cadet, déjà au sommet du tennis mondial à 20 ans.

Le « Djoker » a depuis prouvé qu’il n’était pas encore prêt à abandonner la place aux jeunes, et à Alcaraz en particulier, en arrachant le trophée à Cincinnati, au terme d’une finale homérique de près de quatre heures contre l’Espagnol.

Swiatek « solide »

L’entrée en lice de Djokovic allait constituer lundi soir l’une des attractions de la soirée sur le court Arthur Ashe, après celle de l’Américaine Coco Gauff (6e mondiale), gonflée à bloc depuis sa victoire au WTA 1000 de Cincinnati, et opposée à l’Allemande Laura Slegemund (121e joueuse mondiale).

En attendant, la numéro 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek n’a pas tremblé à la mi-journée pour y écraser en 58 minutes, 6-0, 6-1, la Suédoise Rebecca Peterson.

Si le prochain tour semble abordable pour la Polonaise, face à l’Australienne Daria Saville (322e), Swiatek est promise à une fin de parcours délicate sur la route d’un nouveau titre à Flushing Meadows. Elle pourrait théoriquement retrouver Coco Gauff en quarts, puis la Kazakhe Elena Rybakina (4e), qui s’est facilement qualifiée lundi pour le deuxième tour aux dépens de l’Ukrainienne Marta Kostyuk (39e mondiale), 6-2, 6-1, avant une éventuelle finale face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (2e).

Du côté des joueuses canadiennes, la Québécoise Leylah Fernandez, 67e au monde, jouera mardi à compter de 11 h face à Ekaterina Alexandrova, 22e tête de série. Leur fiche l’une contre l’autre est 1-1, à la suite de matches présentés l’an dernier. La Britanno-Colombienne Rebecca Marino sera aussi en action mardi, contre la Roumaine Patricia Maria Tig.

Avec l’Agence France-Presse