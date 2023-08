Les Blue Jays perdent leur 11e manche 10-7 contre les Guardians

Les Blue Jays de Toronto ont perdu deux joueurs à mi-chemin dans le match de dimanche et ont concédé un peu plus de terrain dans la course aux éliminatoires dans la Ligue américaine.

Kole Calhoun a brisé l’égalité avec un double de deux points en 11e manche en faveur des Guardians de Cleveland, qui ont vaincu les Blue Jays 10-7.

Calhoun a placé la balle derrière le voltigeur George Springer avec deux retraits aux dépens de Jay Jackson (3-1). Ramon Laureano a suivi avec un circuit de deux points pour donner quatre points d’avance aux Guardians.

Cette victoire a permis aux Guardians (62-69) de remporter cette série de trois matchs contre les Blue Jays (71-60) devant 41 978 partisans au Rogers Centre. La formation locale glisse à 2,5 matchs de la dernière place au sein du portrait des éliminatoires dans la Ligue américaine avec 31 matchs à jouer.

Ils pourraient maintenant être privés de Bo Bichette et Matt Chapman pour un moment, alors que les deux joueurs ont quitté la rencontre.

La situation de Bichette sera réévaluée chaque jour. Le gérant des Blue Jays, John Schneider, ignorait après la rencontre si cette nouvelle blessure était liée à la tendinite au genou droit qui a fait rater 16 matchs à son joueur, plus tôt cette saison.

« [Bichette] va déjà mieux et a joué malgré cette blessure, a-t-il expliqué. Alors, nous voulions simplement être prudents. Je ne crois pas qu’il soit vraiment blessé, c’est juste par précaution. »

La vedette des Blue Jays a frappé un roulant au deuxième but en cinquième et n’a pas couru vers le premier but. Il a été blanchi en trois présences au bâton dans ce match, qu’il a amorcé comme meneur dans l’Américaine avec 152 coups sûrs.

Bichette avait effectué un retour le 19 août. Le club torontois a montré une fiche de 8-8 sans lui.

Chapman a également été retiré du match en raison d’une enflure au majeur droit. Il devait passer un test d’imagerie par résonance magnétique en fin de soirée.

« [Chapman] a effectué plusieurs élans lors d’une présence [en sixième] en particulier », a lancé Schneider.

Encore Davis Schneider

La recrue des Blue Jays Davis Schneider a connu un autre fort match. Il a donné les devants aux siens avec une longue balle de deux points en sixième. Il a également réussi un double en huitième.

Après son double, il a été remplacé par le coureur suppléant Kevin Kiermaier, qui a créé l’égalité 6-6 grâce à un simple de Daulton Varsho quelques instants plus tard.

En début de huitième, Andres Gimenez avait donné un point d’avance aux Guardians avec un double face à Tim Mayza.

Les Blue Jays avaient amorcé le match avec deux points en première lorsque Vladimir Guerrero fils a claqué son 20e circuit de la saison.

Les Guardians ont toutefois ramené les deux équipes sur un pied d’égalité avec la 21e longue balle de Jose Ramirez en troisième. Ils ont ajouté deux points lors de la manche suivante.

George Springer a lui aussi expédié la balle dans les gradins.

Le spécialiste des fins de matchs Emmanuel Clase (2-7) a signé la victoire, malgré un dernier point accordé en vertu d’un ballon-sacrifice de Whit Merrifield.

Le partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi, a donné quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.

Dans l’autre clan, Noah Syndergaard a lui aussi oeuvré au monticule pendant six manches. Il a concédé quatre frappes en lieu sûr, dont trois circuits, et trois passes gratuites.

Les Blue Jays amorceront lundi une série de trois rencontres face aux Nationals de Washington à Toronto. Kevin Gausman (9-8) devrait être le partant des favoris locaux, et Josiah Gray (7-10) celui des visiteurs.