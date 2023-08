Vainqueur aux Pays-Bas, Verstappen signe une neuvième victoire de suite en Formule 1

Max Verstappen a remporté un Grand Prix des Pays-Bas marqué par la pluie, dimanche, égalant une marque de Sebastian Vettel en récoltant une neuvième victoire de suite en Formule 1.

Le pilote Red Bull a triomphé à partir de la position de tête pour la troisième fois d’affilée.

« J’avais déjà des frissons durant l’hymne national avant le départ, a dit Verstappen. Même avec le mauvais temps et la pluie, les supporters ont créé une ambiance formidable. Je vais le savourer, parce que ce n’est jamais facile. Il y a toujours de la pression. »

Le vétéran d’Aston Martin Fernando Alonso a fini deuxième, en plus d’obtenir un point de plus pour le tour le plus rapide.

« Nous allons gagner une bonne fois, a dit le pilote de 42 ans. Nous nous approchons. La voiture était très rapide et très facile à conduire. »

Aston Martin accédait au podium pour la septième fois en 2023.

Le podium a été complété par Pierre Gasly d’Alpine — il a terminé quatrième, mais a délogé Sergio Perez de Red Bull, sanctionné de cinq secondes pour de la vitesse excessive aux puits.

Gasly a atteint le podium pour la quatrième fois de sa carrière.

« Je suis tellement heureux, a dit Gasly. Quelle course. »

Carlos Sainz de Ferrari a terminé cinquième, un rang devant la Mercedes de Lewis Hamilton.

Un drapeau rouge tardif a interrompu la course pendant 40 minutes, résultat d’une collision subie par Zhou Guanyu, d’Alfa Romeo.

La course a été relancée au 65e tour (sur 72) lors d’une journée avec plusieurs changements de pneus, vu la météo instable.

La course a repris avec Verstappen devançant Alonso, Perez et Gasly.

Après deux tours derrière la voiture de sûreté, Verstappen a pris ses distances avant de confirmer son 11e gain de la saison.

Au classement des pilotes, il se trouve 138 points devant Perez.

Vettel a établi le record avec Red Bull en 2013.

Verstappen est invaincu depuis le GP de Miami au début de mai.

« Je ne pensais jamais me rendre à neuf victoires de suite. J’en suis très heureux, a dit Verstappen. Je sais que j’ai une voiture qui peut en donner beaucoup. »

« C’est vraiment incroyable », a ajouté le chef d’équipe de Red Bull Christian Horner, qui était aussi en fonction durant la belle époque de Vettel.

Les 14 dernières courses ont été remportées par cette écurie, en incluant la dernière de 2022.

À 26 ans, Verstappen est déjà au cinquième rang de l’histoire de la F1 avec 46 victoires. Le prochain dans sa mire est Alain Prost, gagnant 51 fois.

Charles Leclerc s’est retiré au 44e tour, à cause d’un bris au plancher de sa Ferrari. Il en est déjà à trois courses non conclues cette saison, le même total que l’an dernier.

De plus, l’équipe ne semblait pas avoir remarqué que son aile avant était endommagée.

Le Canadien Lance Stroll a terminé 11e avec Aston Martin.

La formation a fait ses débuts en Formule 1 sur cette piste, en 1959.

Logan Sargeant, de Williams, a été victime d’une deuxième collision en deux jours, cette fois dès le 17e tour.

Il reste neuf courses au calendrier à compter du Grand Prix d’Italie, le week-end prochain.