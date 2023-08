Campbell joue les héros pour le CF Montréal

Alors qu’elle n’avait aucun tir cadré à se mettre sous la dent, la foule au stade Saputo a persévéré, et le CF Montréal aussi.

Le Bleu-blanc-noir a récolté le fruit de ses efforts en fin de match et il est allé chercher une victoire de 1-0 aux dépens du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi soir.

Plus timide jusqu’aux 20 dernières minutes de la rencontre, le CF Montréal (11-12-2) a finalement inscrit le but qui a fait la différence à la 86e minute. Et ce n’est pas un joueur qui remplit le filet régulièrement qui en a été l’auteur.

Alors qu’il s’approchait de la ligne des buts, Lassi Lappalainen a remis le ballon dans la surface de réparation, où le défenseur George Campbell a tiré sur réception pour tromper la vigilance du gardien Earl Edwards fils.

« C’était un sentiment extraordinaire. Nous disputions déjà un bon match et la foule était derrière nous, surtout en deuxième demie. Nous avons dominé et nous avons continué à pousser. Je suis simplement la personne qui a marqué et le toit du stade a explosé », a mentionné Campbell, qui a savouré sa première réussite dans l’uniforme montréalais.

Les hommes de Hernan Losada ont su hausser le rythme en deuxième demie, mais la précision des passes a manqué. L’entrée en scène de Lappalainen et de Sunusi Ibrahim, à la 67e minute, a toutefois semblé leur donner un regain d’énergie et la machine s’est mise en marche.

Le CF Montréal s’est non seulement mis à bourdonner plus régulièrement dans la surface de réparation, mais il a complètement muselé son adversaire. Selon les statistiques de la MLS, le Revolution (12-5-7) a présenté un total de buts attendus de 0,0 et il n’a cadré aucun tir.

« En deuxième demie, nous méritions de gagner, après toutes les occasions que nous avions créées. Les remplaçants sont bien entrés dans le match aussi, a observé Losada. Nous avons dominé la deuxième demie. Jonathan Sirois n’a effectué aucun arrêt. Nous avons été patients et nous avons fourni beaucoup d’efforts. La discipline défensive était très présente. Je suis heureux pour toute l’équipe, mais aussi pour les partisans, qui ont poussé avec nous. »

Cette très bonne soirée de travail de la défensive montréalaise a permis à Sirois d’égaler le record d’équipe d’Evan Bush pour le plus grand nombre de blanchissages en une saison (10). Bush avait réalisé l’exploit en 2018.

« Cette statistique-là est surtout collective, a insisté Sirois. J’ai devant moi des joueurs qui ont donné corps et âme pour avoir ces résultats. C’est un honneur, car Evan a été un mentor pour moi. Je l’ai regardé et je l’ai admiré pendant longtemps. C’est un privilège de faire partie de cette discussion avec lui. »

Le CF Montréal a du même coup récolté trois points très importants au classement de l’Association Est. Il occupe actuellement le huitième échelon avec une avance de cinq points devant DC United, au 10e rang, et un match de plus à jouer.

La formation montréalaise a signé une troisième victoire consécutive en MLS et une deuxième d’affilée depuis qu’elle a subi une élimination hâtive à la Coupe des Ligues.

Le Revolution est arrivé au stade Saputo en n’ayant perdu qu’une seule de ses 10 dernières sorties en MLS, mais il a semblé manquer d’énergie pendant la deuxième demie. Il était notamment privé des services de l’attaquant étoile Gustavo Bou, qui est resté en Argentine pour soigner une blessure à la jambe.

Le CF Montréal a profité de cette soirée de la Fierté pour écrire une page d’histoire en MLS. Jules-Anthony Vilsaint, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard et Sirois ont tous amorcé le match, marquant la première fois de l’histoire que six Québécois étaient partants lors d’une même partie.

Les Montréalais reprendront rapidement l’action mercredi soir en rendant visite au New York City FC.

« Avant le week-end, j’ai dit aux joueurs qu’il restait 10 finales à disputer. Maintenant, il en reste neuf. Nous jouons un autre match décisif, mercredi », a déclaré Losada.

Libération en fin de match

Le CF Montréal a semblé en jambes en début de match, mais c’est le Revolution qui a obtenu la première occasion de marquer, à la cinquième minute. Carles Gil a glissé le ballon à Damian Rivera, qui a coupé à l’intérieur devant Campbell. Son tir a cependant courbé hors cible à la droite du deuxième poteau.

L’équipe locale a ensuite tenté de reprendre son rythme et son synchronisme, mais les intentions ont souvent été mal devinées entre les coéquipiers.

Vilsaint a tenté de créer une étincelle à la 21e minute, lançant Choinière en course du côté gauche. Le Québécois a remis le ballon à Bryce Duke, qui l’a passé à Kwadwo Opoku. Sa frappe du pied gauche a cependant raté le cadre.

Le Revolution est venu bien près d’ouvrir le pointage à la 30e minute, à la suite d’une belle tentative de loin de Gil. Alors que Sirois s’était éloigné de son filet, l’Espagnol a décoché un long tir qui a cependant donné contre la barre transversale avant de rebondir hors de danger.

On a senti les Montréalais plus incisifs en début de deuxième demie, avec quelques percées dans le territoire ennemi, mais les attaques n’ont pas été concrétisées dans le dernier tiers.

Le Bleu-blanc-noir a continué à tenter sa chance avant de finalement enfiler l’aiguille par l’entremise de Campbell.