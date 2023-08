Avec la Coupe du monde, la Suède accède au premier rang pendant que le Canada glisse

L’Espagne, récente championne de la Coupe du monde féminine de soccer, a grimpé au deuxième rang du classement mondial de la FIFA lors de la plus récente mise à jour, vendredi, tandis que les États-Unis ont été détrônés pour une première fois en plus de six ans.

La Suède, qui a perdu contre l’Espagne en demi-finale, a hérité du premier rang mondial. La FIFA a indiqué que l’Espagne, qui a grimpé de quatre rangs, serait montée au sommet de l’échelle si elle n’avait pas perdu des points en s’inclinant 4-0 face au Japon durant la phase préliminaire.

Les États-Unis ont glissé au troisième rang. Les Américaines, doubles championnes en titre, ont été éliminées dès la ronde des 16 par la Suède.

Le Canada, champion olympique en titre, a été incapable de franchir le tour préliminaire et a glissé de trois rangs pour aboutir au 10e échelon.

L’Angleterre, championne européenne en titre et finaliste contre l’Espagne, est demeurée au quatrième rang. Lors des demi-finales, elle a vaincu la France, qui occupe le cinquième rang.

L’Allemagne est passée du deuxième au sixième rang après avoir été incapable de se qualifier pour la phase éliminatoire. Elle était le dernier pays européen à avoir dominé le classement en 2017.

Le classement FIFA Suède Espagne États-Unis Angleterre France Allemagne Pays-Bas Japon Brésil Canada