La Canadienne Camryn Rogers devient championne du monde au lancer du marteau

La Canadienne Camryn Rogers a remporté l’épreuve féminine du lancer du marteau a, jeudi, à Budapest.

De Richmond, en Colombie-Britannique, l’athlète s’est imposée grâce à un lancer de 77,22 mètres. Les Américaines Janee’Kassanavoid (76,36) et DeAnna Price (75,41) l’ont accompagnée sur le podium.

Le premier des six lancers de Rogers en finale est celui qui lui a permis de triompher.

« Je suis tellement excitée, a dit Rogers, questionnée à savoir si son point de vue a changé quant aux JO de Paris. C’est super de remporter cette médaille, mais aussi d’accumuler de l’expérience et de sentir qu’on est dans la bonne voie. »

Camryn Rogers avait gagné l’argent aux Championnats mondiaux en 2022, après avoir pris le cinquième rang aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021. L’athlète âgée de 24 ans avait réussi le cinquième meilleur lancer de l’histoire, et établi un record canadien, avec un lancer de 78,62 mètres en mai.

Rogers a rendu honneur à la communauté canadienne du lancer de marteau, dont le regretté Richard Collier, son fils Garrett Collier et son entraîneur Mo Saatara.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des gens formidables, qui ont beaucoup de connaissances et qui veulent transmettre leur savoir à la prochaine génération », a-t-elle dit.

Le Canada a ainsi balayé les épreuves de lancer du marteau aux Championnats mondiaux. Ethan Katzberg a remporté l’or chez les hommes, dimanche.

Andre De Grasse en finale du 200 m

Plus tôt dans la soirée, le champion olympique en titre Andre De Grasse s’est qualifié pour la finale du 200 mètres.

De Markham, en Ontario, l’athlète a terminé troisième de sa vague lors des demi-finales. Son temps de 20,10 secondes lui a permis d’être repêché pour la finale, alors que les deux premiers coureurs de chacune des trois vagues obtenaient un billet pour la finale, de même que les deux autres coureurs les plus rapides.

Le Torontois Aaron Brown a été disqualifié pour avoir mis le pied hors de son couloir. Son temps de 20,19 secondes aurait pu lui permettre d’être aussi repêché pour la finale. Brendon Rodney a pris le quatrième rang de sa vague en 20,27 secondes et ne sera pas en action en finale, vendredi.

En début de journée, le Canadien Evan Dunfee a terminé au pied du podium pour une deuxième fois en quelques jours.

Dunfee a pris le quatrième rang de l’épreuve de 35 kilomètres en marche, jeudi, grâce à son meilleur chrono de la saison sur la distance — 2 heures 25 minutes 28 secondes.

L’Espagnol Alvaro Martin a triomphé en 2:24:30, devant l’Équatorien Brian Daniel Pintado (2:24:34) et le Japonais Masatora Kawano (2:25:12).

Evan Dunfee était diminué à l’arrière de la cuisse en fin d’épreuve. « J’ai entendu un claquement au 32e kilomètre, a-t-il mentionné. Ça s’est calmé, mais ça brise le coeur de finir encore une fois quatrième. »

Agé de 32 ans et lui aussi originaire de Richmond, en Colombie-Britannique, il avait également fini au quatrième rang au 20 km marche, samedi. Alvaro Martin s’était aussi imposé sur cette distance.

Evan Dunfee a gagné le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et aux Mondiaux en 2019 sur la distance de 50 km. Cette épreuve a toutefois été retirée de la compétition.

Également jeudi, le médaillé olympique d’argent Mo Ahmed, de St. Catharines, en Ontario, s’est qualifié pour la finale du 5000 mètres messieurs. Il a terminé troisième de sa vague, et troisième en tout, avec un chrono de 13:33,16.

« Je crois avoir bien fait, a commenté Ahmed. Je me suis placé en bonne position et j’ai bien terminé la course. »

L’Albertain Marco Arop a gagné sa vague lors des demi-finales au 800 mètres avec un chrono de 1:44,02, accédant facilement à la finale.

« J’ai vu que j’étais en bonne posture après 100 mètres, a dit Arop. J’ai alors décidé de prendre une chance et ç’a fonctionné. »