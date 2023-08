Le tennis de table se reconnecte à ses racines

Que l’on soit flâneur ou vacancier, les parcs ont beaucoup à offrir à celui ou celle qui les fréquente, dont la participation à des jeux ludiques ou plus compétitifs (ou la simple observation de ceux-ci) dans les carrés verts ou les carrés de sable. Aujourd’hui : le tennis de table.

Des tournois provinciaux de tennis de table — ou ping-pong — sont organisés au Québec depuis une cinquantaine d’années. Des joueurs représentent même le Canada aux Jeux olympiques depuis les années 1990. Mais dans les parcs de Montréal, ce sport est surtout pratiqué tel qu’il avait été imaginé par la bourgeoisie anglaise du XIXe siècle, c’est-à-dire en tant que loisir qui invite à la fête et à la socialisation.

Le ping-pong en plein air serait d’ailleurs en plein essor dans la métropole, selon des adeptes rencontrés par Le Devoir, et ce, particulièrement depuis la pandémie. « Je suis entraîneur et joueur professionnel d’escrime. Quand les salles d’entraînement ont fermé, en 2020, j’ai voulu me trouver d’autres options rapidement », raconte Steven Moore-Vountas, 28 ans. Avec des amis de cégep, il a cofondé une ligue qui réunit des dizaines de participants chaque semaine.

« Nous jouons toutes les semaines de l’été pour socialiser et nous exercer dans la bienveillance et le dépassement de soi », résume son ami de longue date et cofondateur Antonin Rossier­Bisallion. Les parties de leur Ligue amateur de tennis de table extérieur (LATTE) se distinguent des compétitions sportives officielles par leur ouverture aux nouveaux joueurs et leur ambiance festive.

DJ à ses heures, Antonin apporte systématiquement ses haut-parleurs à leurs rassemblements, assurant une ambiance aux accents funk, soul et disco des années 1970. « C’est vraiment plaisant, et ça rapproche les participants, observe Steven. Les gens de mon âge, qui approchent la trentaine, peuvent avoir de la difficulté à se faire de nouveaux amis, mais la ligue m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes que j’ai hâte de voir chaque semaine. »

Un loisir avant tout

C’est un peu dans cet esprit rassembleur et décontracté que le ping-pong a été créé à l’époque victorienne, d’abord comme parlour game (jeu de salon) pour la bourgeoisie anglaise. On aurait joué aux premières parties avec un bouchon de bouteille de champagne en guise de balle et des cigares comme raquettes. Le jeu tel qu’on le connaît aujourd’hui, avec des balles et des raquettes, s’est ensuite rapidement exporté en Inde et en Chine.

Le nom « ping-pong », qui vient de l’Asie, probablement de la Chine, renvoie bien sûr au son des rebonds des balles. En 1901, l’entreprise J. Jaques & Son Ltd, aujourd’hui renommée Jaques of London, fait breveter l’expression « ping-pong », qui désigne ses boîtes de raquettes et de balles qu’elle commercialise à l’époque. Dès lors, la plupart des joueurs et les autres entreprises utilisent l’expression « tennis de table ».

C’est d’ailleurs en 1971 qu’est fondée la Fédération de tennis de table du Québec, toujours en activité de nos jours, qui organise les premières compétitions provinciales. Aujourd’hui, on associe souvent le terme « ping-pong » au langage courant et au loisir et « tennis de table » à la pratique institutionnelle du sport.

Quoi qu’il en soit, entre les Jeux olympiques et les parcs de Montréal, les règlements et les tables de jeu se ressemblent. Le but est toujours de renvoyer la balle sur la moitié adverse de la table, séparée par un filet, sans que le joueur (en simple) ou le duo adverse puisse la retourner. Une partie comporte généralement trois ou quatre manches, et chaque manche se gagne en 11 points, avec au moins 2 points d’avance sur son adversaire.

« Plaisir, dépassement de soi et camaraderie »

Lorsqu’ils s’exercent, Steven et Antonin essaient parfois d’autres manières de jouer, telles que le « round­robbin », où les joueurs tournent autour de la table au fur et à mesure qu’ils envoient la balle du côté adverse. « On alterne entre des tournois, une journée par mois, et des pratiques plus décontractées, souvent en équipe de deux, avec un pique-nique à côté », explique Steven.

Antonin précise que leurs séances d’entraînement, qui s’organisaient spontanément dès les premiers mois de la pandémie en 2020, sont devenues « des rendez-vous hebdomadaires avec de 20 à 30 participants chaque fois ». « On le doit beaucoup au grand nombre de tables qu’on trouve dans les parcs de chaque arrondissement montréalais, dit-il. Une fois que tu commences à plonger là-dedans, tu te rends compte qu’il y en a partout et que c’est facile d’attirer plusieurs personnes. »

Son ami Steven souhaiterait d’ailleurs que les arrondissements en ajoutent encore à leurs parcs. « La plupart des parcs de la ville n’ont pas plus qu’une table. On en voudrait au moins deux pour partager les parcs avec d’autres ligues. »

Pour le moment, le niveau des deux pongistes non professionnels continue de s’améliorer, et leur ligue rassemble de plus en plus d’adeptes. « Je me plais vraiment à me perfectionner dans un nouveau sport, et toujours plus de nouveaux joueurs se joignent à nous grâce au bouche à oreille, dit Steven. Mais après quatre saisons, nos valeurs sont restées les mêmes, telles qu’Antonin les avait définies en 2020 : on joue pour le plaisir, le dépassement de soi et la camaraderie. »