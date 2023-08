Shohei Ohtani ne lancera plus cette saison en raison d’une blessure

Shohei Ohtani ne lancera plus cette saison en raison d’une déchirure ligamentaire à son coude droit, a annoncé le directeur général des Angels de Los Angeles, Perry Minasian, tard mercredi soir.

Les Angels ne savent pas encore si le meneur du baseball majeur pour les circuits et détenteur de 10 victoires à sa fiche sera opéré pour réparer son ligament collatéral ulnaire une deuxième fois. Ohtani a subi une première opération Tommy John en 2018, après avoir gagné le titre de recrue par excellence dans la Ligue américaine.

« C’est une journée difficile pour lui, a dit Miasian. C’est une journée difficile pour nous tous. »

La grande étoile du baseball a quitté le monticule abruptement en deuxième manche, mercredi face aux Reds de Cincinnati, après avoir effectué 26 tirs dans le premier match d’un programme double.

Ohtani, qui avait frappé son 44e circuit de la saison en première manche, a insisté pour participer au deuxième match, avant que l’on découvre la déchirure à la suite d’examens effectués entre les deux rencontres.

Le Japonais âgé de 29 ans s’apprête à devenir joueur autonome au terme de la saison. On s’attendait à ce que le favori pour le titre de joueur par excellence de l’Américaine commande le contrat le plus lucratif de l’histoire du baseball après six excellentes campagnes avec les Angels. Son salaire pourrait toutefois dépendre de sa capacité à lancer.

Ohtani prévoit obtenir une deuxième opinion avant de décider s’il sera opéré, a dit Minasian.

En plus de dominer la colonne des circuits, Ohtani affiche une moyenne de, 304 et a produit 91 points cette saison. Au monticule, il présente une fiche de 10-5 avec une moyenne de 3,14. L’adversaire frappe pour, 184 quand il est monticule, soit la pire moyenne du baseball majeur.

Minasian ne croit pas que les exigences liées au fait qu’il frappait et lançait ont finalement rattrapé Ohtani, qui a choisi de ne pas rater un match depuis le 2 mai.

« Il est un pro, a dit Minasian. Ça ne l’a pas dérangé. Il voulait jouer ce soir. Il est quelqu’un de fort mentalement. Vous devez l’être pour faire ce qu’il fait. C’est très impressionnant de voir qu’il a joué. »

Minasian ne savait pas encore si Ohtani allait terminer la saison comme frappeur de choix, alors que la priorité demeure la santé à long terme du joueur. Les Angels commencent un voyage de neuf matchs, vendredi, face aux Mets de New York.

« Je pense qu’il a besoin de temps pour se faire une idée. Il doit parler à ses proches, a dit Minasian. Nous tentons aussi d’obtenir une deuxième opinion. Quand l’information sera claire, il prendra la bonne décision et nous allons l’appuyer, peu importe la décision. »

Ohtani n’a pas rencontré les journalistes après chacun des matchs. Minasian a déclaré qu’il ne croyait pas qu’Ohtani avait caché de la douleur au coude.

« Notre relation est basée sur la communication et la confiance, a-t-il insisté. Nous lui faisons confiance. Il nous fait confiance. Nous l’écoutons. Il connaît son corps. Il sait où il en est. »