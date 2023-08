Le tennis à l’âge de la transition

Si l’on se fie aux réactions sur les réseaux sociaux, il semble que toute la planète tennis était rivée à son siège pendant la victoire de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz en finale du dernier tournoi pour les deux tennismen avant les Internationaux des États-Unis.

Ce duel de trois heures et demie entre les deux titans actuels du tennis masculin a mis la table pour ce qui pourrait s’avérer la finale de Flushing Meadows, qui prendra son envol lundi.

Le match en finale du Masters de Cincinnati, au cours duquel Djokovic a sauvé une balle de championnat au deuxième set et Alcaraz quatre au troisième avant de s’incliner 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4), a aussi symbolisé l’ère de changements qui frappe le sport, un an après le match d’adieu de Serena Williams à New York et l’annonce de la retraite de Roger Federer quelques semaines plus tard.

À 20 ans, Alcaraz est la nouvelle coqueluche du circuit. Vainqueur du majeur américain en 2022, il a récolté un deuxième titre du grand Chelem le mois dernier, en mettant la main sur le tournoi de Wimbledon face à Djokovic. Le Serbe de 36 ans, qui compte 23 titres du Grand Chelem, est le seul membre du 'Big Three' toujours en action ces jours-ci. Federer (20 titres) a quitté le circuit, tandis que Rafael Nadal (22 sacres) est à l’écart depuis janvier en raison d’une blessure à la hanche. Il espère faire un dernier tour de piste en 2024.

« Pendant plusieurs années, le sport a été dominé par ces légendes. Mais le temps est intraitable. Tout le monde doit passer à la prochaine étape à un moment ou un autre. C’est qu’on voit malheureusement avec Serena, Roger, Rafa. Il y aura une période de transition, a affirmé l’Américain Chris Eubanks, quart-de-finaliste à Wimbledon. Ça donne une plus grande parité et ça donne des opportunités à d’autres joueurs, hommes ou femmes, de se faire une place au soleil. »

La no 1 chez les dames, Iga Swiatek (22 ans), la no 2 Aryna Sabalenka (25) et la no 4 Elena Rybakina (24) semblent destinées à demeurer longtemps au sommet. Swiatek a déjà mis la main sur quatre tournois du Grand Chelem, dont Flushing Meadows l’an dernier. Les deux autres en comptent un chacun.

Malgré tout, aucune d’entre elle apparaît comme l’héritière sans équivoque de Serena.

« Il y a un changement de la garde, a déclaré la Française Caroline Garcia. Il y a de jeunes joueurs, comme Alcaraz et Iga, qui arrivent. »

Les leaders du tennis espèrent que quelques noms s’ajouteront à cette liste.

« Après une certaine inquiétude sur la transition du sport après cette ère dorée, qui a vu parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, hommes et femmes, s’affronter, nous avons vu en 2022 des étoiles montantes s’immiscer », a indiqué Lew Sheer, chef de la direction et directeur exécutif de l’Association américaine de tennis (USTA).

Peut-être. Il est vrai que 10 tennismen différents ont remporté pour la première fois un Masters 1000 au cours des trois dernières saisons.

« Nous commençons à voir de nouveaux visages en Grands Chelems et Masters. C’est le dernier pas pour détrôner des joueurs comme Djokovic et Nadal. Ça s’en vient, a noté le Québécois Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste à Flushing Meadows il y a deux ans. Carlos a possiblement amorcé ce changement de garde. Mais Djokovic n’a sûrement pas dit son dernier mot. »

C’est le message que sembla avoir envoyé Djokovic à Cincinnati, où il a déchiré son chandail avant de pousser un cri après avoir défait Alcaraz.

C’est la préparation idéale pour celui qui effectuera son retour aux Internationaux des États-Unis après un an d’absence. Il n’a pas pu participer au tournoi l’an dernier, incapable de remplir les conditions vaccinales pour entrer aux États-Unis.

Djokovic a dit de son duel contre Alcaraz qu’il lui avait rappelé ceux contre Nadal à leur apogée, il y a de cela un certain temps déjà.

« Tu n’abandonnes jamais, lui a-t-il peu de temps après que l’Espagnol eut essuyé ses larmes dans une serviette. C’est ce que j’aime de toi, mais parfois, j’aimerais que tu te donnes moins dans certains points. »

« J’apprends beaucoup d’un champion comme toi », a répondu Alcaraz avec déférence.