Un duel clé pour les Alouettes

Le duel de jeudi entre les Alouettes et les Blue Bombers de Winnipeg constituera le premier test d’une séquence clé pour le club de football montréalais.

La formation de Jason Maas lancera sa deuxième moitié de saison à l’IG Field de Winnipeg face aux Bombers (8-2), premiers de l’Ouest et exemple à suivre dans la LCF dans les quatre dernières saisons.

Ce premier duel de la deuxième moitié de saison des Oiseaux est le premier de quatre matchs cruciaux que l’équipe devra disputer contre des formations de premier plan dans le circuit Ambrosie.

Après ce match contre les Bombers, les Alouettes accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique (7-3) et disputeront une série aller-retour les opposant aux Argonauts de Toronto (7-1).

« Franchement, je ne pense qu’à la façon dont nous allons passer à travers la prochaine journée, même pas au prochain match », a expliqué l’entraîneur-chef, Jason Maas, après l’entraînement de mardi, admettant tout de même être heureux de la position dans laquelle se trouve présentement son club, deuxième dans l’Est.

Franchement, je ne pense qu’à la façon dont nous allons passer à travers la prochaine journée, même pas au prochain match.

« Je sais que tout le monde va parler de ces quatre matchs et je ne sais pas quels en seront les résultats, mais il en restera encore cinq autres à disputer par la suite. Ces cinq matchs seront tout aussi importants que les quatre qui s’en viennent », a renchéri le directeur général, Danny Maciocia.

« Je sais que c’est cliché de ne parler que d’un match à la fois. Mais la réalité est que nous tentons d’identifier les 45 joueurs qui seront en uniforme pour le match de jeudi, et de la façon dont les choses se sont déroulées ici cette saison, ils risquent de ne pas être les 45 mêmes que samedi dernier. »

Fajardo de retour aux commandes

Maciocia ne pouvait mieux décrire la situation des Alouettes… et de leur infirmerie. La formation a de nouveau perdu quelques plumes cette semaine, ce qui force Maas à aiguiser son crayon.

D’abord, les bonnes nouvelles : Cody Fajardo reprendra les rênes de l’attaque des Alouettes pour cette rencontre, après avoir raté les deux dernières.

Malgré une très courte semaine ponctuée de deux déplacements — les Alouettes ont joué à Ottawa samedi et ont pris la route de Winnipeg mercredi —, Maas n’a jamais songé à donner une semaine de congé de plus à son quart no 1 en vue de la dernière ligne droite.

« Il vient de profiter de deux semaines de congé, a noté Maas. Remarquez, la décision a été prise chaque fois durant l’échauffement, mais le plan a toujours été de le ramener dans la formation dès qu’il allait être de retour au sommet de sa forme. Ça n’avait pas de sens de ne pas le faire jouer, alors qu’il était si près de jouer la semaine dernière à Ottawa. »

L’horaire des deux dernières semaines a d’ailleurs fait jaser. Questionné au sujet de ces deux matchs en cinq jours sur les pelouses adverses, Danny Maciocia — qui a dû approuver le calendrier en début d’année — a rappelé que son esprit était ailleurs en janvier dernier.

« Quand j’ai étudié et approuvé le calendrier, j’espérais seulement pouvoir tenir le camp d’entraînement », a-t-il dit au sujet de cette période pour le moins chaotique dans l’histoire du club. Accepterait-il une telle proposition de la ligue aujourd’hui ? Il n’a pas voulu développer sa pensée, mais son langage corporel laissait croire qu’il la contesterait.

Le receveur Quartney Davis a quant à lui raté l’entraînement de mardi en raison d’une blessure à la cheville, et si cela constitue une mauvaise nouvelle pour lui — son nom a été rayé de la formation —, c’est possiblement le mouvement de personnel qui permettra aux Alouettes de compter sur leurs demis américains.

Walter Fletcher apparaît d’ailleurs comme demi à l’attaque partant dans l’organigramme fourni par le club mercredi, devant William Stanback, qui a connu un match difficile avec 31 verges en 10 courses samedi, et Jeshrun Antwi.

Spécialiste des retours de bottés, Chandler Worthy travaillera en double, puisque son nom a été aussi inscrit à la place de Davis parmi le groupe de receveurs. Kevin Kaya sera quant à lui utilisé à la place de Jake Harty.

Chez les Bombers, la nouvelle de la semaine est le retour du quart Zach Collaros comme partant. Blessé il y a deux semaines face aux Elks d’Edmonton, il a cédé sa place à Dru Brown dans la victoire des siens contre les Stampeders de Calgary la semaine dernière.

Celui qui a été nommé joueur par excellence de la LCF au cours des deux dernières saisons se voudra assurément une épine dans le pied de la défense montréalaise. Mais elle devra aussi avoir à l’oeil le jeu au sol des Bombers, qui compte sur le meilleur porteur de ballon de la ligue cette saison, Brady Oliveira, et ses 783 verges de gains — plus de 200 de plus que son plus proche poursuivant.

Le coup d’envoi est prévu à 20 h 30, heure avancée de l’Est.