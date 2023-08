Belt permet aux Blue Jays de vaincre les Orioles 6-3

Brandon Belt a frappé un circuit en 10e manche lors du premier lancer de Mike Baumann et les Blue Jays de Toronto ont défait les Orioles de Baltimore 6-3, mardi soir.

Cette défaite a mis fin à la séquence de trois victoires des Orioles, qui ont vu leur avance au sommet de la section Est de l’Américaine être réduite à deux matchs devant les Rays de Tampa Bay.

Alors que Bo Bichette était installé au deuxième but comme coureur automatique, en début de 10e manche, Belt a cogné une flèche dans les gradins du champ droit pour sa 14e longue balle de la campagne. Les Blue Jays ont remporté cinq de leurs sept dernières sorties et ils ont frappé sept circuits à leurs deux derniers matchs.

Les Torontois ont ajouté un point en 10e manche à la suite d’un mauvais lancer de Baumann (9-1), le premier releveur de l’histoire des Orioles à avoir gagné ses neuf premières décisions.

Tim Mayza (3-1) a été parfait en neuvième manche pour les visiteurs et Jordan Romano a obtenu les trois derniers retraits de la rencontre pour enregistrer un 31e sauvetage à ses 34 tentatives.

Le partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi, a permis trois points et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail. Il s’agissait de la première fois en sept départs depuis le 6 juillet que le gaucher allouait plus de deux points mérités.

Les Orioles tiraient de l’arrière 3-1 en cinquième manche avant de chasser Kikuchi de l’affrontement et de créer l’égalité aux dépens du releveur Yimi Garcia. Jorge Mateo est venu marquer après un mauvais relais du receveur des Blue Jays Danny Jansen lors d’un double vol. Garcia a par la suite concédé un double d’un point à la recrue Jordan Westburg.

Austin Hays a frappé un double d’un point en première manche pour les Orioles, mais les Blue Jays ont pris les devants en deuxième quand le partant recrue Grayson Rodriguez a donné une longue balle de deux points à Daulton Varsho. Kevin Kiermaier a accentué l’avance des Torontois grâce à un double d’un point en quatrième.