Les Raptors sont poursuivis par les Knicks

Les Knicks de New York ont intenté une poursuite contre les Raptors de Toronto, leur nouvel entraîneur-chef et un ancien membre du département de recrutement des Knicks, lundi, affirmant qu’ils ont comploté pour voler des milliers de séquences vidéo et d’autres secrets de recrutement au cours des dernières semaines.

Selon la poursuite intentée dans un tribunal fédéral de Manhattan, les Knicks souhaitent être dédommagés de manière non spécifiée, en plus d’exiger la fin de l’éparpillement de secrets de l’équipe. Les Knicks soutiennent que les secrets volés incluent des informations de recrutement et des rapports de tendances sur les jeux, ainsi qu’un livre de préparation et un lien vers un logiciel clé, et qu’ils ont été téléchargés des milliers de fois par des employés des Raptors.

« Le matériel contient des secrets, des informations critiques aux efforts des Knicks pour conserver un avantage compétitif contre ses rivaux, incluant les Raptors », est-il écrit dans la poursuite.

Les Knicks soutiennent que le vol a eu lieu dans les dernières semaines, après que les Raptors eurent embauché et recruté « une taupe » dans l’organisation. Cette personne est identifiée comme étant Ikechukwe Azotam, qui était responsable de l’organisation et de la distribution des vidéos de recrutement pour les entraîneurs des Knicks depuis août 2021.

Le club new-yorkais blâme l’entraîneur-chef des Raptors Darko Rajakovic, embauché en juin, ainsi que l’entraîneur du développement des joueurs Noah Lewis, la compagnie mère — Maple Leaf Sports&Entertainment — et 10 employés non identifiés des Raptors, affirmant qu’ils ont reçu des informations privées et parfois dirigé Azotam à abuser de son accès aux informations des Knicks.

Dans une déclaration, les Raptors et MLSE ont « fortement nié toute implication dans les gestes allégués ».

Selon la déclaration, les Raptors et MLSE ont été informés jeudi par les propriétaires des Knicks des allégations, mais n’avaient pas encore reçu la poursuite.

Dans une autre déclaration, Madison Square Garden Sports soutient avoir intenté la poursuite puisqu’Azotam est parti avec des milliers de documents privés pour occuper une nouvelle position chez les Raptors, incluant un livre de préparation pour la dernière saison.

Les Raptors ont commencé à courtiser Azotam en juin dans l’espoir qu’il aide leur nouvel entraîneur à assembler son équipe d’adjoints et un personnel vidéo, selon la poursuite.

Azotam a informé les Knicks qu’il démissionnait tard en juillet. Son dernier jour en poste était le 14 août et l’équipe de sécurité des Knicks a identifié les vols mardi, selon les documents de la cour.

Tôt en août, Azotam aurait commencé à convertir illégalement et s’approprier des documents confidentiels des Knicks. Le 11 août, il aurait envoyé deux courriels à partir de son adresse chez les Knicks à son adresse chez les Raptors avec la mention « informations privées avec du contenu hautement confidentiel ».

L’un des courriels aurait contenu des informations détaillées des joueurs des Pacers d’Indiana, des statistiques de l’équipe et ses tendances, etc. Le deuxième courriel aurait contenu des informations similaires sur les Nuggets de Denver.

Selon la poursuite, Azotam aurait aussi envoyé des rapports sur les Mavericks de Dallas.

Les Knicks soutiennent également que les employés des Raptors ont encouragé Azotam à abuser de l’accès de l’équipe à Synergy Sports pour créer et transférer plus de 3000 séquences vidéo.

Les employés des Raptors auraient accédé aux documents volés plus de 2000 fois, selon les documents.

« Les Knicks ont été affectés par ce vol et continueront d’être affectés par ces actes s’ils ne sont pas entendus par le tribunal », est-il mentionné dans la poursuite.