L’ATP offrira un salaire garanti au top 100 mondial

Les joueurs de tennis professionnels masculins classés dans le top 100 mondial recevront un salaire annuel garanti de 300 000 $US, selon un nouveau programme annoncé mardi par le circuit de l’ATP.

Le plan marquera le début d’un essai sur trois saisons avec comme objectif « de s’assurer qu’un plus grand nombre de joueurs puissent vivre de manière durable grâce au sport », a indiqué le circuit dans un communiqué.

L’ATP s’attend à ce qu’un total de 30 à 45 joueurs reçoivent de l’argent grâce au programme chaque saison.

Selon les « montants de base garantis », l’ATP couvrira la différence si un joueur n’atteint pas un certain montant grâce aux bourses : 300 000 $ pour le top 100, 150 000 pour les joueurs classés entre le 101e et le 175e rang et 75 000 $ pour ceux classés entre le 176e et le 250e rang.

Un aspect appelé « protection en cas de blessure » appuiera financièrement les joueurs qui sont limités à moins de neuf tournois de l’ATP ou du circuit Challenger en une saison.

Un autre élément offrira 200 000 $ aux joueurs qui percent le top 125 pour une première fois, mais ce montant sera déduit en fonction des bourses gagnées par le joueur.