Harper et les Phillies dominent les Blue Jays

Bryce Harper a cogné deux circuits en solo et les Phillies de Philadelphie ont dominé les Blue Jays de Toronto 9-4, mercredi.

Jake Cave a ajouté une longue balle en solo et un ballon sacrifice pour les Phillies (66-55), qui avaient perdu trois matches d’affilée.

Alec Bohm a réussi un simple d’un point et Kyle Schwarber a fourni un ballon sacrifice.

Aaron Nola (10-8) a retiré sept frappeurs sur des prises en cinq manches, donnant quatre points, quatre coups sûrs et autant de buts sur balles.

Matt Strahm, Craig Kimbrel et Gregory Soto ont protégé l’avance.

Un circuit de deux points de Daulton Varsho en deuxième a donné aux Blue Jays (67-55) une avance de courte durée.

Les deux autres points du clan torontois sont venus d’un simple de Cavan Biggio.

En cinq manches et un tiers, Kevin Gausman (9-7) a alloué sept points, sept coups sûrs et trois passes gratuites. Il a toutefois connu des ennuis avec sa balle fronde.

« Pour être honnête, au point où on en est avec la saison, je ne vais pas trop m’attarder à ce match, a dit Gausman. Je regarde notre dossier et je me sens assez bien avec où j’en suis. »

Des doubles consécutifs en deuxième ont donné l’impression que les Phillies pouvaient rapidement prendre le contrôle du match, mais le jeu défensif du voltigeur de gauche Whit Merrifield a permis de limiter les dommages.

Castellanos a commencé par un double à gauche, puis Bryson Stott a obtenu un double avec une frappe qui a donné sur la clôture. Merrifield a toutefois capté la balle à main nue avant de l’envoyer au deuxième but. Sa rapidité a forcé Catellanos à rester au troisième coussin.

Gausman a ensuite donné un but sur balles à Trea Turner, mais il a retiré J.T. Realmuto sur des prises. Cave a par la suite réussi un ballon sacrifice qui a permis à Castellanos de croiser le marbre.

« Ils étaient en Série mondiale l’année dernière, alors si vous leur donnez plusieurs chances, ils vont vous faire payer », a analysé Gausman.

Varsho a répliqué en fin de deuxième. Il a profité d’une balle rapide de Nola pour claquer sa 11e longue balle de la saison. Biggio a marqué sur la séquence, ce qui a donné une avance de 2-1 aux Blue Jays.

Harper a lui-même répliqué avec son huitième circuit de la saison pour créer l’égalité.

Biggio a redonné l’avance aux Blue Jays, mais un autre double de Castellanos a permis aux Phillies de réduire l’écart. Un mauvais relais défensif de Santiago Espinal a été à l’origine des deux points suivants, qui ont donné l’avance aux Phillies jusqu’à la fin.

« C’était un jeu un peu bizarre avec Castellanos qui courrait devant lui et Stott qui tentait de se rendre au premier, a analysé le gérant des Blue Jays, John Schneider. C’était un lancer précipité, mais Espinal a été l’un de nos meilleurs joueurs en défensive depuis qu’il est arrivé. »

Les Blue Jays amorceront vendredi une série de trois matchs à Cincinnati.