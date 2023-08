Le Canadien Denis Shapovalov se retire des Internationaux des États-Unis

Denis Shapovalov ne participera pas aux Internationaux des États-Unis. Le joueur de tennis originaire de Richmond Hill, en Ontario, en a fait l’annonce mercredi par l’entremise des réseaux sociaux.

Shapovalov a indiqué qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour être en bonne santé pour ce dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui débutera le 28 août, mais qu’il avait besoin de plus de temps pour se remettre d’une blessure au genou.

Âgé de 24 ans, le tennisman s’était également retiré du plus récent Omnium Banque Nationale, à Toronto, en raison de la même blessure.

Actuellement classé 22e au monde, Denis Shapovalov n’a pas joué depuis le tournoi de Wimbledon, où il s’est incliné en quatre manches face à Roman Safiullin, le 3 juillet.

On ne sait pas s’il pourra revenir au jeu lors de la Coupe Davis à Bologne, en Italie – où le Canada est le champion en titre et où le jeu se déroule du 12 au 17 septembre.

Wozniacki, Venus Williams et Isner parmi les invités

L’ancienne numéro un mondiale Caroline Wozniacki, la septuple lauréate en Grand Chelem Venus Williams et le vétéran John Isner ont reçu mercredi une invitation pour les Internationaux des États-Unis, ont annoncé, mercredi également, les organisateurs du tournoi.

La Danoise Caroline Wozniacki, 33 ans et redescendue à la 635e place au classement WTA, fera sa première apparition en Grand Chelem depuis les Internationaux d’Australie 2020. Retraitée depuis ce tournoi, elle a donné naissance à deux enfants avant de faire son retour sur les courts à Montréal début août. Victorieuse des Internationaux d’Australie en 2018, Wozniacki a atteint la finale du tournoi new-yorkais en 2009 et en 2014.

À 43 ans, Venus Williams, fera sa 24e apparition dans le tableau principal de Flushing Meadows, où elle a remporté deux titres consécutifs en 2000 et 2001. Tombée à la 533e place du classement WTA, elle a manqué six mois de compétition cette saison à cause d’une blessure. Mais l’aînée des soeurs Williams a remporté lundi sa première victoire contre une adversaire du top 20 depuis quatre ans, à Cincinnati, en écartant la 14e joueuse mondiale, Veronika Kudermetova.

L’Américain John Isner, 38 ans et 106e joueur mondial, fera sa 17e apparition à New York, où il a atteint les quarts de finale en 2011 et en 2018.

La liste des invités comprend aussi le Français Benjamin Bonzi (101e) et l’Australien Rinky Hijikata (110e), ainsi que la Française Fiona Ferro (252e) et l’Australienne Storm Hunter (165e).

Avec l’Agence France-Presse