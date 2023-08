Le quart Cody Fajardo représente toujours un cas incertain

La blessure à l’épaule gauche subie par Cody Fajardo il y a une dizaine de jours pourrait de nouveau le tenir à l’écart pour la prochaine rencontre des Alouettes, mais il ne faut pas faire de lien entre cette blessure et l’arrivée de Reece Udinski.

C’est ce qu’ont indiqué l’entraîneur-chef Jason Maas et Fajardo à la suite du premier entraînement de la semaine en vue de l’affrontement avec le Rouge et Noir (3-6), samedi à Ottawa.

S’il a admis se sentir beaucoup mieux qu’il y a une semaine, quand les Alouettes (5-3) ont lancé leur préparation en vue d’un match remporté 41-12 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan, Fajardo n’a pas voulu se prononcer sur sa présence ou non contre les Ottaviens.

« C’est le genre de discussions difficiles que je devrai avoir avec les entraîneurs et les médecins, a déclaré Fajardo. Mais si ça avait été un match décisif pour l’équipe ou un match éliminatoire, j’aurais été en uniforme.

« Jason trouvait qu’avec 11 matchs à faire (avant d’affronter les Riders), ça ne valait pas la peine de courir ce risque. Nous avons un groupe si fort dans ce vestiaire, j’étais content de voir Caleb (Evans) et Walter Fletcher prendre la relève. »

On pourrait ne pas savoir avant l’échauffement s’il participera à la rencontre face au Rouge et Noir.

« Il s’entraîne, mais une décision sera prise juste avant la rencontre encore une fois, a affirmé Maas. Nous allons préparer les trois quarts pour un éventuel départ, mais la décision ne sera prise qu’au tout dernier instant. »

Face aux Roughriders, Fajardo n’a pas passé avec le succès le test permettant de confirmer qu’il serait apte à subir des chocs. C’est pourquoi il a cédé sa place à Caleb Evans, qui a signé la victoire à son premier départ pour les Oiseaux.

« Je n’aime pas rater des matchs, peu importe qui est l’adversaire, a souligné Fajardo. Je voulais quand même participer à l’échauffement pour me sentir davantage dans la rencontre. Tu te sens plus impliqué avec l’uniforme et l’équipement sur le dos qu’en survêtement. »

Quant à l’arrivée d’Udinski, elle n’a rien à voir avec l’état de santé de Fajardo, mais plutôt pour pallier un manque de profondeur à cette position.

« Danny et moi avions discuté d’amener un quatrième quart dans l’équation, a indiqué Maas. Avec la blessure à Cody la semaine dernière, nous trouvions que le moment était propice à cette transaction. Il est ici pour apprendre le système et se familiariser avec notre cahier de jeux. »

Stanback et Callendar de retour

Le demi-offensif William Stanback était aussi de retour à l’entraînement, mardi. Le porteur de ballon a raté le match de vendredi en raison d’une blessure à la hanche.

Stanback a assuré qu’il ne s’agissait que de raideurs et qu’il sera de retour à son poste ce samedi.

« Ce n’est qu’une blessure due au volume, au grand nombre de répétitions en situation de match, a expliqué Stanback. Mais je me sentais très bien (mardi). C’était bon de se retrouver de nouveau sur le terrain.

Le no 31 des Alouettes venait de connaître son premier match de plus de 100 verges (106) de la saison la semaine précédente, face aux Tiger-Cats d’Hamilton.

« Je suis plus patient, a-t-il dit pour expliquer la progression de son jeu depuis le début de la saison. Depuis que je suis dans cette ligue, le jeu a un peu ralenti pour moi et je me devais de faire preuve de plus de patience, de ne pas précipiter les choses. »

Le bloqueur Nick Callender était aussi de retour à son poste. Callender n’avait pas complété la rencontre face aux Riders, quittant en raison d’une blessure au bas du corps.

Finalement, le garde à droite Kristian Matte a profité d’une journée de traitements.

La ligne à l’attaque et Stubblefield à l’honneur

Sévèrement critiquée en début de saison, la ligne offensive des Alouettes a su recadrer son jeu.

Même si les joueurs de la ligne offensive ne sont pas responsables de 100 % des sacs, les 27 accordés lors des six premiers matchs de la saison leur étaient plus souvent qu’autrement imputés.

Joueurs et entraîneurs admettaient qu’une meilleure cohésion et une meilleure communication étaient nécessaires. De toute évidence, elles ont été trouvées : Fajardo et Evans n’ont été rejoints que trois fois derrière leur ligne de mêlée au cours des deux dernières rencontres.

« Ils se sont serré les coudes, a noté Maas. Évidemment, ils n’étaient pas les seuls à blâmer, mais on a dit qu’on devait mieux faire, en partant des entraîneurs. Je suis très fier de la façon dont Luc (Brodeur-Jourdain, l’entraîneur de la ligne à l’attaque) a préparé ses joueurs. […] Nous avons grande confiance en ce groupe. »

La performance de la ligne à l’attaque des Alouettes a d’ailleurs été soulignée par la LCF, qui lui a remis le titre de ligne de la semaine.

« Quelle performance de la ligne à l’attaque, a louangé brodeur-Jourdain. J’éprouve beaucoup de fierté à la regarder jouer depuis le début de la saison. Elle est forte, dynamique, rapide. C’était dommage de voir que les statistiques ne correspondaient pas à ce qui était effectué sur le terrain. C’est une belle considération de la part de la ligue. »

Reggie Stubblefield a quant à lui été choisi demi-défensif au sein de l’équipe d’étoiles.

C’est un honneur mérité pour la recrue des Alouettes, qui a rabattu quatre passes dans le gain acquis aux dépens des Riders.

S’il a été retranché à la fin du dernier camp, Danny Maciocia lui avait promis de le rappeler si les Alouettes avaient besoin de ses services. Le directeur général a tenu parole.

Depuis qu’il a été inséré dans la formation il y a deux semaines, il a réussi un plaqué défensif et un autre au sein des unités spéciales. Mais surtout, aucune passe lancée aux receveurs auxquels il a été assigné n’a été complétée.