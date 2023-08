Le Canadien échange le défenseur Jeff Petry aux Red Wings

Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Jeff Petry aux Red Wings de Detroit en retour du défenseur Gustav Lindstrom et d’un choix conditionnel de quatrième tour lors du repêchage de 2025.

Le Tricolore retient 50 % du salaire restant de Petry.

Le défenseur américain était passé des Penguins de Pittsburgh au Canadien le 6 août dernier dans un échange impliquant aussi les Sharks de San Jose. Les Penguins avaient alors retenu 25 % du salaire de Petry.

Le choix acquis par le Canadien dans l’échange avec les Red Wings sera le plus tard en 2025 entre les choix de quatrième tour appartenant à l’équipe. Les Red Wings possèdent leur choix de quatrième tour et celui des Bruins de Boston.

Petry avait disputé huit saisons avec le Canadien avant de demander une transaction. Le Tricolore l’avait donné aux Penguins l’été dernier en compagnie de l’attaquant Ryan Poehling et en retour du défenseur Mike Matheson et d’un choix de quatrième ronde en 2024.

Originaire d’Ann Arbor, au Michigan, Petry doit encore écouler deux années à un contrat ayant un impact annuel de 6,25 millions $ US sur la masse salariale.

Selon le site spécialisé CapFriendly, les Penguins seront pénalisés de 1 562 500 $ en salaire retenu sur le contrat de Petry et le Canadien, 2 343 750 $. Les Red Wings paieront seulement 2 343 750 $ pour les services de Petry.

La saison dernière, le défenseur âgé de 35 ans a récolté cinq buts et 26 aides en 61 matchs avec les Penguins. En 864 matchs dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton, le Canadien et les Penguins, Petry a accumulé 92 buts et 261 aides.

Pour sa part, Lindstrom est un défenseur droitier âgé de 24 ans qui a récolté un but et sept aides en 36 parties avec les Red Wings la saison dernière.

Choix de deuxième tour des Red Wings en 2017, 38e au total, le natif d’Ostervala, en Suède, a disputé 128 rencontres dans la LNH avec les Red Wings. Il a amassé deux buts et 23 aides.