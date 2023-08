Varsho propulse les Blue Jays vers un gain de 11-4

Les Blue Jays de Toronto sont accablés par les blessures et avaient besoin de la contribution de leurs frappeurs en fin d’alignement, dimanche. Santiago Espinal, Paul DeJong, Cavan Biggio et Daulton Varsho ont tous répondu présents.

Varsho a cogné une longue balle de trois points et un simple de deux points pour aider les Blue Jays à vaincre les Cubs de Chicago 11-4 et ainsi éviter un balayage de trois matchs.

Ses cinq points produits sont un nouveau sommet en carrière pour Varsho, qui remplaçait Kevin Kiermaier au champ centre.

« J’ai trouvé que c’était formidable, a lancé Varsho. Je veux dire, [Espinal, Biggio], tous les gars qui ont été sur le banc cette année, de pouvoir jouer, produire et faire plein de choses très utiles. Ils amènent de l’énergie. C’est toujours amusant quand tout le monde contribue pour l’équipe et nous aide à gagner. »

« Un circuit de trois points, c’est énorme, a commenté le gérant John Schneider. On a eu une bonne approche, on a été patients et on a frappé les gros coups sûrs quand nous en avions besoin. Aujourd’hui, on a vu tout ce dont on parle depuis un moment. »

Whit Merrifield a frappé quatre coups sûrs en six présences au bâton, avec un double bon pour un point, deux points marqués et un but volé. Les Blue Jays (66-54) ont mis fin à une séquence de trois défaites.

Vladimir Guerrero fils a généré des points à l’aide de deux simples, alors que George Springer, Santiago Espinal et Paul DeJong ont aussi produit des points avec des coups sûrs. Cavam Biggio a quant à lui croisé le marbre deux fois.

Hyun-Jin Ryu (1-1) a concédé deux points non mérités sur deux coups sûrs, en cinq manches de travail. Il a retiré trois frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur des balles. C’était la première victoire du Sud-Coréen en 444 jours après avoir subi une opération de type Tommy John en juin 2022.

« Je sais que la vitesse n’est pas encore où il voudrait qu’elle soit, mais il est encore capable de lancer, a commenté le gérant des Cubs, David Ross. Son changement de vitesse est assez dévastateur. »

« Quand vous lui donnez une petite avance, c’est difficile de marquer de gros points contre lui. »

Genesis Cabrera, Jay Jackson, Erik Swanson et Nate Pearson se sont partagé le reste du boulot pour les Blue Jays.

Patrick Wisdom a mené les Cubs (61-57) avec un circuit de deux points. Dansby Swanson a frappé un double bon pour deux points.

Jameson Taillon (7-7) a alloué huit points sur huit coups sûrs, ainsi que deux buts sur des balles en trois manches de travail. Il a également retiré deux adversaires sur des prises. Hayden Wesneski, Drew Smyly, Daniel Palencia et Caleb Kilian ont été les autres lanceurs pendant le match.

Swanson a inscrit les Cubs au pointage en première manche, avec un double au champ gauche pour permettre à Nico Hoerner et Ian Happ de marquer.

Les Blue Jays ont inscrit trois points pour ajouter à leur avance en huitième manche.

Le joueur de troisième but des Blue Jays, Matt Chapman, a été rayé de la formation moins de 90 minutes avant le début du match, en raison d’une inflammation au majeur de la main droite. Il a été remplacé par Espinal au troisième but, tandis que DeJong a été utilisé à l’arrêt-court.

Les Blue Jays seront en congé lundi avant d’accueillir les Phillies de Philadelphie mardi pour une courte série de deux matchs.