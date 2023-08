Lotte Kopecky, championne tout-terrain

Déjà doublement sacrée sur piste cette semaine, la Belge Lotte Kopecky est devenue championne du monde sur route dimanche en s’imposant en solitaire sur le circuit urbain de Glasgow en conclusion des « Super Mondiaux » de cyclisme.

« Après mes deux victoires sur la piste, je me disais que c’était pratiquement impossible de remettre ça. Gagner trois médailles d’or en sept jours, c’est complètement fou », a déclaré la Flamande de 27 ans, en larmes à l’arrivée.

L’émotion de Kopecky était immense au pied du podium sur George Square, parce que son « rêve est devenu réalité ». Mais aussi au souvenir de son frère aîné Seppe, avec lequel elle entretenait une relation très forte et qui est décédé brutalement en mars, à l’âge de 29 ans.

« Ça a été une année incroyable, mais aussi une année très difficile pour moi. Je ne sais pas ce qui m’a permis de continuer à avancer », a déclaré celle qui avait disputé — et remporté — une course trois jours seulement après la mort de son frère.

Elle a enchaîné en gagnant un deuxième Tour des Flandres consécutif, puis en prenant la deuxième place du Tour de France. Elle a porté le maillot jaune pendant six jours, avant de le céder à la Néerlandaise Demi Vollering, sa coéquipière chez SD Worx à l’année et qui est arrivée deuxième dimanche, 7 secondes après la Belge.

Les deux championnes se sont tombées dans les bras à l’arrivée, où la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, battue au sprint par Vollering, a terminé troisième sur le même circuit technique et extrêmement exigeant emprunté par les hommes dimanche dernier.

« Grande nation du vélo »

Après la victoire de Mathieu van der Poel devant Wout Van Aert, Kopecky venge ainsi le camp belge — premier titre mondial chez les femmes depuis cinquante ans — et prive les Pays-Bas, nation numéro un du cyclisme féminin, d’un sixième sacre en sept ans.

« On est une grande nation de vélo, mais chez les filles, on est encore un peu en retrait. Aujourd’hui, on a montré qu’on était une grande équipe et qu’on pouvait gagner les plus grandes courses », a-t-elle savouré.

Comme chez les hommes, la course, au bord de laquelle on a vu... Tadej Pogacar distribuer des bidons à l’équipe slovène et à sa compagne Urska Zigart, a fait énormément de dégâts.

Le peloton a été rapidement réduit à peau de chagrin et il ne restait plus que les meilleures dans le final. Les Françaises Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous, 16e et meilleure Tricolore au final, ont figuré un moment dans le groupe des favorites avant d’être distancées.

La Suissesse Elise Chabbey, une diplômée en médecine qui avait participé aux JO-2012 de Londres en canoë-kayak, a longtemps ouvert la route. Elle a été rattrapée peu avant le dernier des six tours par un groupe de chasse royal où figurait aussi Annemiek van Vleuten, la tenante du titre, victime d’un incident mécanique dans le final.

Après avoir contré plusieurs attaques, dont celle de Vollering, victime de crampes, Kopecky s’est dressée sur les pédales à un peu plus de cinq kilomètres de l’arrivée pour s’envoler vers son destin et succéder à Nicole Vandenbroeck, dernière Belge à s’être imposée en 1973.