Sinner remporte l’Omnium Banque Nationale

L’Italien Jannik Sinner a remporté son premier tournoi Masters 1000 en carrière en battant l’Australien Alex de Minaur 6-4, 6-1 en finale de l’Omnium Banque Nationale, dimanche à Toronto.

Sinner, septième tête de série, a brisé le service de son adversaire pour s’emparer de la première manche.

L’athlète de 21 ans a continué à mettre de la pression sur le service de l’Australien durant la deuxième manche, mettant fin au match en 89 minutes.

Il s’agissait d’un deuxième titre sur le circuit de l’ATP cette saison pour Sinner, qui a porté sa fiche à 5-0 contre de Minaur.

De Minaur est 18e au monde et n’était pas une tête de série à ce tournoi.

Sinner était le premier Italien à atteindre la finale masculine de ce tournoi dans l’ère moderne. Il atteindra un nouveau sommet personnel en carrière, lundi, avec le sixième rang mondial.

En décrochant le titre, Sinner a gagné 1,02 million $ US sur la bourse totale de 7,62 millions $ du tournoi. De son côté, de Minaur a reçu 557 000 $.

Plus tôt dimanche, Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer ont remporté le titre en double. Ils ont battu les troisièmes têtes de série Rajeev Ram et Joe Salisbury 6-3, 6-1.