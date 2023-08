Les Alouettes devront probablement faire sans Stanback et Fajardo vendredi

Les Alouettes de Montréal seront privés d'un gros morceau, possiblement deux, pour leur rencontre face aux Roughriders de la Saskatchewan, vendredi, au stade Percival-Molson.

Après avoir joué à la cachette avec les médias toute la semaine en ne parlant que de journées de traitements, il appert que le porteur de ballon William Stanback et le quart Cody Fajardo soignent finalement des blessures.

Stanback, qui a fait des étirements toute la semaine sur les lignes de côté, cédera sa place à Walter Fletcher. Quant à Fajardo, il soigne possiblement une blessure à l'épaule gauche suffisamment importante pour qu'on ne soit pas en mesure de dire s'il participera ou non à cette rencontre à quelque 30 heures de l'heure prévue du botté d'envoi.

Une décision sera prise juste avant le match face aux Riders (4-4) dans son cas.

Les Alouettes, contrairement à ce que la majorité des clubs du circuit Ambrosie font, ne divulguent pas leur liste de blessés de façon quotidienne. L'envoi de cette liste aurait évité 72 heures de spéculations au sujet de l'état de santé de ses deux piliers.

La perte de Fajardo, qui a été le quart victime du plus grand nombre de sacs cette saison avec 29, serait énorme pour les Alouettes. Le vétéran vient au troisième rang des passeurs de la LCF avec 1877 verges de gains aériens jusqu'ici (136 en 202), derrière Zach Collaros (2292) et Jake Maier (2077), qui ont tous deux joué un match de plus.

Questions sans réponse

Derrière Fajardo, les Alouettes se retrouvent avec plusieurs questions sans réponse. Caleb Evans, acquis sur le marché des joueurs autonomes cet hiver, a connu un camp très ordinaire après une saison difficile à Ottawa en 2022, compilant une fiche de 1-5 en remplacement de Jeremiah Masoli.

En deux saisons avec le Rouge et Noir, il a complété 222 de ses 367 passes pour (60,5 %) pour 2580 verges et neuf touchés, contre 16 interceptions. Il a aussi porté le ballon 130 fois pour 699 verges et 19 touchés. C'est d'ailleurs uniquement pour des jeux au sol qu'il a été utilisé par Maas cette saison, pour 21 verges et un touché en 10 courses.

Sinon, les Alouettes devraient s'en remettre à Davis Alexander, qui n'a pris part qu'à une rencontre avec les Alouettes la saison dernière, complétant huit de ses 13 passes pour 89 verges. Une tentative avait été interceptée par la défense adverse. Il avait ajouté 22 verges au sol et un touché en cinq courses.

Les Alouettes (4-3) souhaitent consolider leur emprise sur le deuxième rang dans l'Est en signant une troisième victoire consécutive. Plus que jamais, la défense devra offrir une performance hors pair si Fajardo devait ajouter son nom à la volumineuse liste des blessés du club.

Ce n'est pas un problème pour les protégés de Noel Thorpe, qui connaissent une excellente saison.

La semaine dernière face aux Tiger-Cats de Hamilton, la défense des Alouettes, malgré la présence de cinq recrues parmi les partants, a maintenu l'équipe dans la rencontre, lui permettant d'inscrire 24 points sans réplique en deuxième demie, en route vers une victoire de 27-14.

«Ces joueurs recrues ont élevé leur jeu d'un cran. Ils ont vraiment démontré tout ce qu'ils ont appris et appliqué lors des entraînements, a dit Thorpe. Ça prouve que notre façon de faire fonctionne.»

«Nos gars ont offert une solide prestation, a ajouté Thorpe plus tôt cette semaine. Il n'y a pas de doute que de la façon dont ils pourchassent les quarts, appliquent de la pression et sont rapidement au ballon, nos gars rendent la vie difficile à l'équipe adverse, aussi bonne soit-elle.»

L'arrivée d'un vétéran comme Shawn Lemon est assurément appréciée par Thorpe et l'unité défensive. En deux rencontres, il a grandement fait sentir sa présence. Uniquement face aux Ti-Cats, il a réussi trois plaqués, deux sacs et une interception. Pourtant, il y a seulement deux semaines, le footballeur de 35 ans regardait les matchs de chez lui.

«Shawn a cette habileté de demeurer en grande forme, a souligné Thorpe. il ne savait pas quand le téléphone allait sonner, mais il savait que lorsqu'il le ferait, il n'allait pas paraître rouillé.»

«Je m'entraîne très fort dans l'entre-saison, des entraînements qui s'apparentent à ce qu'on fait en cours de saison, a dit le principal intéressé. Mais tout le mérite revient à Coach Thorpe et ses adjoints: il a un système tellement efficace et ils m'ont pris sous leur aile dès mon arrivée afin de s'assurer que je n'allais rien rater.»

«La façon dont il voit le match, il a tout vu, a ajouté Thorpe. Il travaille très fort à l'extérieur du terrain pour connaître les tendances des quarts adverses. Puis sur le terrain, il amène beaucoup d'intelligence et son niveau d'effort quand il pourchasse un quart est inégalé.»

Lemon a porté son total de sacs à 93 en carrière avec les deux réussis samedi dernier.

Le match marquera également le retour d'André Bolduc à Montréal. Entraîneur-chef adjoint et entraîneur des demis à l'attaque sous Khari Jones, Bolduc n'a pas été retenu quand le directeur général Danny Maciocia a voulu pourvoir le poste l'hiver dernier et il a décidé d'offrir ses services aux autres clubs de la LCF. Les Riders lui ont ainsi offert les postes de coordonnateur du jeu au sol et d'entraîneurs des demis à l'attaque.