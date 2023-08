Raonic est éliminé à l’Omnium Banque Nationale

Le Canadien Milos Raonic a été éliminé au troisième tour de l’Omnium Banque Nationale, jeudi.

Raonic s’est incliné en deux manches de 6-3, 6-3 face à l’Américain Mackenzie McDonald au stade Sobeys.

Le Canadien, qui a effectué un retour sur le circuit de l’ATP en juin après une absence de près de deux ans en raison de blessures, a éprouvé des difficultés contre le 59e au monde.

« Certaines choses se sont bien déroulées et certaines autres, je peux espérer les améliorer, a observé Raonic, qui en était à sa première apparition à Toronto depuis 2018. J’ai fait tout ce que j’ai pu et ça m’a amené là. »

Le service de Raonic n’avait pas la même étoffe qu’à l’habitude et il a commis 32 fautes directes contre seulement 12 pour l’Américain. L’ancien numéro trois mondial était le dernier Canadien encore en lice pour le titre en simple.

Raonic a surpris l’Américain Frances Tiafoe, neuvième tête de série, lors de la première ronde avant de vaincre le Japonais Taro Daniel au deuxième tour.

L’Ontarien de 32 ans n’a jamais paru à son aise malgré les encouragements nourris des partisans aux abords du court central.

McDonald a brisé Raonic à sa première partie au service lors de chacune des deux manches et il a été plus constant que son adversaire.

L’Américain a laissé Raonic sur les talons, travaillant occasionnellement avec la combinaison service-volée tout en se fiant à des frappes efficaces et de bons placements de balle.

Raonic a forcé trois égalités lors d’une partie tard au deuxième set, mais McDonald a gagné son service et il a fermé les livres en 68 minutes.

Le jeu a été suspendu sur tous les terrains pendant plus d’une heure, en début d’après-midi, en raison de la pluie et des éclairs.

McDonald prendra part à un premier match de quarts de finale en carrière sur un tournoi de calibre Masters 1000. Il croisera le fer avec l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, qui a eu raison du Norvégien Casper Ruud (no 3) 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4).

Plus tard en soirée, le favori Carlos Alcaraz affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (no 15). Le Russe Daniil Medvedev (no 2) doit en découdre avec l’Italien Lorenzo Musetti (no 16).

En double, le Canadien Vasek Pospisil fait équipe avec le Français Nicolas Mahut pour affronter le duo allemand de Kevin Krawietz et Tim Puetz (nos 6).