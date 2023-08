Les orages gâchent la partie au stade IGA

Après avoir évité le pire mardi et profité d’une glorieuse journée mercredi, les organisateurs de l’Omnium Banque Nationale n’ont pas été épargnés par les sautes d’humeur de Dame Nature, jeudi, forçant l’interruption du jeu au stade IGA en début d’après-midi.

La pause a été décrétée à 14 h 32 précisément, au moment où des matchs étaient disputés sur trois courts, dont celui entre la numéro un au monde Iga Swiatek et Karolina Muchova, sur le terrain principal.

Dans ce duel très attendu, joué exactement deux mois après leur confrontation en finale des Internationaux de France, Swiatek avait gagné la première manche 6-1 et perdu la deuxième, 6-4.

Sur le court Rogers, la Russe Daria Kasatkina, 10e tête de série, menait 6-3 et 2-1, avec un bris d’avance, contre la Tchèque Marie Bouzkova. Le court numéro 9 était par ailleurs le site d’un match de double.

Selon la plus récente mise à jour des organisateurs, la reprise du jeu n’était pas prévue avant 17 h 30.

Peu après 17 h, les responsables ont dévoilé un horaire modifié, qui ne touche toutefois pas les deux matchs prévus en soirée sur le court central, dont celui entre la Lavalloise Leylah Fernandez et l’Américaine Danielle Collins, prévu pour 19 h, au plus tôt.

Si tout se déroule selon les plans des organisateurs, Marketa Vondousova et Coco Gauff joueront sur le court Rogers au lieu du court central, immédiatement après la fin du duel entre Kasatkina et Bouzkova. Suivra, également sur le court Rogers, l’affrontement entre Sloane Stephens et Elena Rybakina.

Par ailleurs, le duel entre Petra Kvitova et Belinda Bencic a été transféré sur le court numéro 9 avec l’intention de le faire commencer à 19 h, au plus tôt.

Le vent tourne

Il y a eu du vent sur le court central du stade IGA jeudi après-midi, au sens propre, et au sens figuré aussi.

Avant l’arrivée de la pluie, Swiatek avait semblé vouloir poursuivre sur sa lancée amorcée lors du deuxième set de son premier match, contre Karolina Pliskova, mercredi après-midi.

Grâce à des frappes précises, Swiatek a effacé deux balles de bris en deux occasions différentes dans la manche initiale, d’abord lors du troisième jeu et de nouveau, deux jeux plus tard.

Et où Muchova a échoué, Swiatek a réussi. La Polonaise a d’abord récolté un premier bris pour se donner une avance de 3-1. Elle a refait le coup à sa rivale lors du sixième jeu, après une bataille qui a nécessité 18 points.

Ce n’est qu’au milieu de la deuxième manche que Muchova a finalement trouvé une faille dans le jeu de la numéro un mondiale. Contre toute attente, la Tchèque a raflé les quatre points au service de Swiatek pour se bâtir un coussin de 3-1.

Trois jeux plus tard, Swiatek a donné l’impression qu’elle allait lancer une remontée lorsqu’elle a brisé le service de Muchova. Ça n’a pas duré, la Tchèque répliquant avec un bris.

Le scénario s’est répété lors des deux jeux qui ont suivi, et tout d’un coup le duel était égal, une manche de chaque côté.

Pegula domine

Dans le seul match qui a pu être complété jusqu’à maintenant, par un ciel encore clément au-dessus du court Rogers en fin de matinée, l’Américaine Jessica Pegula a mérité son billet pour les quarts de finale grâce à une victoire de 6-4, 6-0 contre l’Italienne Jasmine Paolini.

Appuyée par six as contre une seule double faute, Pegula a vaincu Paolini pour la cinquième fois en autant de tentatives. Elle y est parvenue en seulement 69 minutes.

Lors du deuxième set, Pegula, troisième joueuse mondiale, n’a concédé aucun point à son service. Aussi, elle a gagné un jeu clé, le deuxième, qui a duré près de 15 minutes et lors duquel les deux joueuses se sont disputé 22 points. À partir de là, Pegula n’a concédé que six points au fil des quatre derniers jeux.

L’Américaine disputera son prochain match contre la gagnante du duel entre Gauff et Vondrousova.