Sublime performance signée Leylah Fernandez

Au terme d’un affrontement spectaculaire d’une intensité ressemblant davantage à une grande finale qu’à une rencontre de deuxième tour sur le court central du stade IGA, mercredi soir, la Lavalloise Leylah Fernandez a atteint le troisième tour de l’Omnium Banque Nationale grâce à une victoire en trois manches de 7-5, 5-7, 6-3 contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

Dans une prestation qui n’était pas sans rappeler son magnifique parcours jusqu’à la finale des Internationaux des États-Unis en 2021, Fernandez a joué avec combativité, ténacité et intelligence contre une rivale de qualité, classée 12e au monde.

Pendant deux heures et 55 minutes, elle a pourchassé toutes les balles, en a rejoint bon nombre et a multiplié les coups spectaculaires et gagnants, autant du coup droit que du revers.

Cette persévérance a failli lui servir une première fois en deuxième manche, lorsqu’elle s’est retrouvée avec une balle de match qu’elle est venue tout près de concrétiser.

Mais ce n’était que partie remise pour la 81e joueuse mondiale, qui ressemblait davantage à une joueuse de 13e position au classement, rang qu’elle occupait d’ailleurs il y a un an.

Fernandez a plutôt inscrit le premier — et unique — bris de la troisième manche pour se donner une avance de 5-3.

Avec panache, elle a scellé l’issue du match lors du jeu suivant en gagnant les quatre points à son service, le dernier à l’aide d’un coup droit en parallèle.

Après avoir serré la main à son adversaire et à l’arbitre en chef, elle est retournée sur le court et a secoué son poing droit dans les airs tout en souriant à pleines dents.

Seule Canadienne toujours en lice en simple, la Québécoise disputera son prochain match contre la gagnante du duel entre la Grecque Maria Sákkari et l’Américaine Danielle Collins.

Départ raté

Fernandez n’a pas nécessairement amorcé le match de la meilleure des manières, cédant son service dès le jeu initial.

Toutefois, avec les spectateurs derrière elle qui scandaient son prénom régulièrement tout en tapant des mains entre les points, Fernandez s’est rapidement relevée et a pris une avance de 4-2 grâce à des bris successifs lors des quatrième et sixième jeux.

Les spectateurs ont ensuite eu droit à un septième jeu captivant, lors duquel les deux gauchères ont bataillé avec intensité pendant 18 points.

Un jeu que la Brésilienne a finalement gagné lorsque Fernandez a retourné un coup profond de sa rivale, à ses pieds, dans le filet, ce qui a ramené le duel à service égal.

Les deux joueuses ont ensuite gagné leur service jusqu’au 12e jeu. Puis, lorsque Haddad Maia était au service pour pousser cette première manche au bris d’égalité, c’est la Lavalloise qui s’est imposée.

Fernandez a gagné les trois premiers points, dont le troisième à l’aide d’un spectaculaire coup droit gagnant en parallèle qui a provoqué les cris et acclamations de son public.

Sur le point suivant, Haddad Maia a envoyé un coup droit au-delà de la ligne de fond, et voilà que Fernandez avait la première manche en banque, après 61 minutes d’action soutenue.

La deuxième manche a été tout aussi enivrante, et plus longue encore ! De sept minutes pour être précis.

Fernandez a été la première à s’imposer, en brisant le service de Haddad Maia lors du quatrième jeu, sur une double faute de la Brésilienne.

Celle-ci a récupéré ce bris dès le jeu suivant, et a ensuite sauvé une première balle de match lors du 10e jeu, quand Fernandez a envoyé un coup droit quelques centimètres à peine au-delà de la ligne de fond.

Ce sauvetage a été suivi d’une séquence de huit points obtenus par Haddad Maia, dont quatre consécutifs au service de Fernandez, qui lui ont procuré une avance de 6-5.

Un coup droit en croisé de Haddad Maia a mis fin à la deuxième manche et forcé la tenue d’une manche décisive qui allait faire bondir de joie les spectateurs.