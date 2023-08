La crÃ¨me de la crÃ¨me au stade IGA

Le stade IGA accueillait la crème de la crème du tennis féminin mercredi, et celle-ci a fini par monter à la surface.

La crème de la crème, c’est la Polonaise Iga Świątek, numéro 1 mondiale depuis avril 2022. À la première escale de sa carrière à Montréal, Świątek a défait la Tchèque Karolína Plíšková en deux manches de 7-6 (6), 6-2, au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale.

Après une première manche où elle a dû batailler ferme pendant 61 minutes, Świątek s’est rapidement imposée face à la 23e joueuse mondiale et finaliste de deux tournois du Grand Chelem.

Aidée par deux bris de service, Świątek s’est bâti un coussin de 5-1. Bien qu’elle ait concédé un bris au septième jeu, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne mette fin au match, ce qu’elle a fait grâce à son troisième bris de la deuxième manche.

« J’ai le sentiment que les choses ont bien fonctionné lors des derniers points du bris d’égalité, mais c’est certain que ça n’a pas été facile, d’autant plus qu’il y avait un peu de vent aujourd’hui », a déclaré la Polonaise en conférence de presse.

Quelques instants plus tôt, l’Américaine Jessica Pegula, troisième au monde, a également signé une victoire à son premier match du tournoi, 6-4, 6-4, contre la Kazakhe Yulia Putintseva.

« Je suis heureuse de ma performance et je suis contente d’avoir eu l’impression de progresser en deuxième manche. »

Au prochain tour, Świątek retrouvera la Tchèque Karolína Muchová, qui a pris la mesure de la Roumaine Sorana Cîrstea en deux manches de 7-5, 6-4.

Ce sera le troisième duel entre Świątek et Muchová, et leur premier rendez-vous depuis leur affrontement en finale des Internationaux de France, en juin dernier, que la Polonaise avait gagné en trois manches.

La Tchèque avait cependant remporté le match précédent, joué en 2019 à Prague.

Par ailleurs, dans un duel entre deux joueuses de la Russie, Daria Kasatkina, 10e tête de série, l’a emporté 6-2, 7-5 contre Anna Blinkova.

Rybakina résiste à Brady

Les spectateurs réunis autour du court central ont eu droit à la suite du duel amorcé mardi soir entre la Kazakhe Elena Rybakina, troisième tête de série, et l’Américaine Jennifer Brady, qui effectue un retour après une absence de deux ans. Et ils ont été choyés.

Le match avait été interrompu par la pluie au moment où Brady menait 4-2 au bris d’égalité de la première manche, et sa reprise a offert du jeu de haut niveau et plusieurs longs échanges marqués de puissantes frappes de part et d’autre.

Brady a été en mesure de clore la première manche à sa faveur, mais Rybakina a pu venir de l’arrière pour finalement l’emporter 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3 en deux heures et 41 minutes.

Lors de la manche décisive, la Kazakhe a inscrit un bris crucial lors du huitième jeu, sans que Brady parvienne à récolter un seul point.

Grâce à son 12e as du match, elle a assuré sa place au tour suivant, où elle affrontera une autre Américaine, Sloane Stephens.

Deux compatriotes de Brady ont aisément franchi le deuxième tour, soit Jessica Pegula, ainsi que Coco Gauff, classée septième, qui a aussi signé une victoire en deux manches, contre Katie Boulter.

Par ailleurs, la Suissesse Belinda Bencic, 12e tête de série, a dû venir de l’arrière en troisième manche pour éliminer l’Américaine Alycia Parks 6-3, 5-7, 6-4, en deux heures et 44 minutes.

Au moment où ces lignes étaient écrites, la Biélorusse Aryna Sabalenka, classée deuxième au monde, allait disputer son premier match du tournoi, contre la Croate Petra Martić, sur le court central.

Par ailleurs, la Lavalloise Leylah Fernandez, seule Canadienne toujours en lice, tentait de prolonger son parcours en livrant bataille à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 11e tête de série.